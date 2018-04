publié le 10/04/2018 à 13:29

Les temps sont durs pour La Poste. Un bug informatique national a paralysé les services bancaires et postaux de plus de 9.000 bureaux lundi 9 avril. Alors que le retour à la normale est attendu ce mardi aux guichets, le groupe postal a indiqué que son service de messagerie Laposte.net était aussi en proie à des dysfonctionnements. Le service fait face à des ralentissements dans l'acheminement des mails et les utilisateurs rencontrent des difficultés pour accéder à leurs comptes. Un message fait part de ces perturbations sur la page du site et indique qu'elles pourraient se produire jusqu'à la fin du mois.



"Nous rencontrons actuellement des ralentissements entraînant des retards de distribution des messages dans les boîtes aux lettres Laposte.net. Nos équipes sont en train de déployer des solutions techniques pour rétablir au plus vite la situation. Des dysfonctionnements sont susceptibles de se produire durant le mois d’avril", écrit le groupe postal en présentant ses excuses pour la gêne occasionnée.

Un porte-parole du service postal a expliqué à Numerama que ces dysfonctionnements sont dus à des mises à jour visant à augmenter la capacité des serveurs. Le représentant du groupe indique que la distribution des messages pouvait être retardée de 6 à 48 heures mais que la capacité de plateforme allait être augmentée et qu'une solution allait être déployée pour prioriser "les mails interpersonnels et transactionnels aux dépens des mails commerciaux". De quoi permettre aux usagers du service de ne pas rater leurs déclarations fiscales pré-remplies qui sont envoyées à compter du 15 avril.