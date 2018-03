La sonde Rosetta détecte de la glycine sur la comète Tchouri

et Sylvain Charley

publié le 27/05/2016 à 23:17

De la glycine et du phosphore. Ces deux éléments essentiels à la vie ont été détectés sur la comète Tchouri, grâce à la fameuse sonde européenne Rosetta, envoyée il y a déjà 12 ans sur la comète. Depuis bientôt deux ans, Rosetta tourne autour de Tchouri pour étudier comment une comète s'active petit à petit quand elle s'approche du soleil. Bien qu'à 500 millions de kilomètres de la Terre, la sonde peut communiquer en seulement 20 minutes.



La découverte de glycine et de phosphore "c'est une surprise dans la mesure où ce n'est pas l'instrument auquel on aurait pensé pour une telle découverte", explique Francis Rocard, astrophysicien au CNES. Cette découverte est très étonnante pour le scientifique puisque de la glycine a été trouvée. "La glycine c'est un acide aminé, qui constitue les protéines, qui vont être nécessaires au fonctionnement même d'une cellule", développe Francis Rocard.

Cette découverte démontre donc que ce premier maillon a été fait naturellement dans l'espace, par les radiations des glaces, avant même que la comète ne se forme. Ces comètes ont ensuite bombardé la Terre et c'est comme ça que les acides aminés se sont retrouvés dans les océans et "la vie est apparue". Concrètement, l’identification de glycine sur cette comète conforte l’hypothèse d’une importante fourniture extraterrestre de briques du vivant ayant pu participer au démarrage de la vie sur Terre.