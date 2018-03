La SNCF entre dans l'ère du big data

publié le 26/04/2017 à 00:33

La SNCF plus transparente que jamais ? Depuis la semaine dernière, la Société nationale des chemins de fer français a décidé d'ouvrir 114 jeux de données à tout le monde. "La SNCF est devenue l'entreprise de France qui donne le plus de données dans différents domaines", se félicite son directeur général Matthias Vicherat. L'utilisateur pourra désormais tout savoir sur le nombre de voyageurs depuis 1841, sur les mesures de propreté appliquées dans les gares ou sur les tarifs des billets de train.



Ces éléments intéressent tout particulièrement les sociétés qui "fabriquent des applications", mais aussi les usagers qui peuvent utiliser ces données en temps réel ou encore les historiens. Sans oublier les ferrovipathes, ces amoureux du train, qui pourront avoir accès "à toutes les archives et les photos importantes qui jalonnent toute l'histoire du train en France".

Cette transparence est permise par les lois Le Maire et Macron. "Les seuls éléments qui sont secrets sont les données personnelles, les données liées à la sécurité et évidemment, tout ce qui est lié au business", rassure le Matthias Vicherat.