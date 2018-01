La 5G testée en France dès cette année

publié le 17/01/2018 à 15:45

La 5G arrivera en France dès cette année. L'Arcep a annoncé mardi 16 janvier qu'elle allait délivrer des autorisations temporaires d'utilisation de fréquences afin de mener des tests dans neuf villes dans les prochains mois. Un premier standard international sur cette nouvelle génération de fréquences a été adopté le 21 décembre 2017. L'Autorité des télécoms souhaite préparer son développement en France. Le pays compte un certain retard sur les États-Unis et l'Asie.



Pour mener ces tests, l'Arcep a repéré des fréquences déjà disponibles sur la bande 3,4 à 3,8 MHz dans les agglomérations de Bordeaux, Douai, Grenoble, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Saint-Etienne. Elle précise toutefois que "cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer" en fonction des demandes des candidats.

Préparer l’arrivée de la #5G : l’Arcep ouvre un guichet « pilotes #5G » pour l’ensemble des acteurs. Des fréquences sont déjà disponibles à Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Le Havre, Saint-Étienne, Douai, Montpellier et Grenoble (bande 3,4/3,8 GHz) https://t.co/lFxuQRz6y4 pic.twitter.com/NnaVxWfZkB — Arcep (@Arcep) 17 janvier 2018

Avec cet appel à projets, l'Arcep s'adresse "à tout acteur intéressé par la 5G et souhaitant réaliser de premiers déploiements". C'est la nouveauté de cette nouvelle génération de fréquences : elle ne sera pas destinée uniquement aux opérateurs dé téléphonie.

Ces tests vont permettre d'expérimenter les usages de la ces nouvelles fréquences. Dans une interview chez nos confrères des Echos, Sébastien Soriano le président de l'Arcep, explique que la 5G "vise surtout les entreprises, contrairement à la 4G". "Avec la 5G, des acteurs d’infrastructures industrielles pourraient opérer eux-mêmes leurs réseaux" avec les fréquences attribuées par l'Arcep, précise-t-il dans une interview au magazine Usine Nouvelle.

Un déploiement à partir de 2020

Contrairement aux annonces de certains acteurs du secteur, le régulateur des télécoms n'entend pas précipiter la commercialisation de la 5G. L'opérateur Orange envisageait de déployer la 5G dans les grandes villes dès 2019. Mais Sébastien Soriano précise que la commercialisation des fréquences ne se fera pas avant 2020.



La France sera-t-elle à la traîne alors que d'autres pays accélèrent le rythme ? Le président de l'Arcep rappelle dans Les Echos que "les standards de la 5G ne sont pas encore établis" complètement. "D'ici là, tous ceux qui disent qu'ils font de la 5G, ce n'est rien d'autre que de la communication."