publié le 27/10/2017 à 16:21

La rupture de stock annoncée n'aura pas traîné. Les précommandes de l'iPhone X ont ouvert vendredi 27 octobre à 9h01 sur le site officiel d'Apple et une heure plus tard chez les opérateurs et les revendeurs agréés. Les stocks sont partis en une dizaine de minutes. Les plus rapides recevront le produit à partir du vendredi 3 novembre. Les autres doivent s'armer de patience. Deux heures après le début des ventes, les délais de livraison étaient déjà de cinq à six semaines. Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour les résultats financiers d'Apple.



Proposé à 1.159 euros avec 64 Go de mémoire et à 1.329 euros avec 256 Go de stockage, l'iPhone X est le smartphone qui doit célébrer le dixième anniversaire du produit phare d'Apple. Fort de plusieurs innovations inédites chez un smartphone de la marque à la pomme, comme un écran OLED allongé et un système de reconnaissance faciale, il suscite plus d'attentes que l'iPhone 8, dont le lancement n'a pas déchaîné les foules mi-septembre.

> Prise en main de l'iPhone X Crédit Image : RTLnet | Crédit Média : RTLnet | Date : 13/09/2017

Difficultés de production

Pour autant, certains analystes s'interrogent sur la capacité d'Apple a répondre aux attentes de ses clients. Quarante-cinq jours se sont écoulés entre la présentation et le début des ventes de l'iPhone X, du jamais-vu chez Apple. Selon Ming-Chi Kuo, l'entreprise américaine aurait rencontré des difficultés dans la production de certains composants du téléphone et ne serait parvenue à livrer que trois millions d'appareils pour l'ouverture des précommandes.

Fait rare dans la communication d'Apple, un porte-parole du groupe a démenti mercredi les informations de Bloomberg selon lesquelles des compromis auraient été faits sur la qualité du dispositif de reconnaissance faciale de l'iPhone X afin de pouvoir répondre plus vite à la demande. Dans un communiqué diffusé mardi, Apple assure qu'il sera possible de se procurer l'iPhone X dans ses Apple Store le 3 novembre à partir de 8 heures.

Prix et délais chez les opérateurs et revendeurs

En attendant son lancement officiel, il est possible de réserver l'iPhone X chez les commerçants agréés. À mi-journée, la Fnac promet toujours une livraison à partir du 3 novembre. Boulanger annonce un retrait en magasin le 3 novembre et des livraisons à domicile le 7 novembre. La palme revient à Rue du Commerce, qui annonce des livraisons à partir du 2 novembre. Darty annonce pour sa part des livraisons sous quatre semaines.



Les opérateurs ont également dégainé leurs offres. Bouygues Telecom propose l'iPhone X 64 Go à partir de 579, 90 euros avec un forfait à 99,99 euros par mois et 8 euros mensuels pendant 24 mois. Orange le propose à partir de 599,90 euros avec un forfait à 59,99 euros par mois et 8 euros mensuels pendant 24 mois. Les deux opérateurs annoncent quatre semaines de délais de livraison. SFR le propose à partir de 469,99 euros avec un forfait à 84 euros par mois et 8 euros mensuels sur 24 mois avec des livraisons à partir du 2 novembre.



Chez les opérateurs low-cost, RED propose l'iPhone X à 1.139 euros avec un forfait sans engagement, Sosh à 1.129 euros et B&You à 1.159 euros. Free Mobile le propose au même prix que sur l'Apple Store mais offre la possibilité de payer en quatre fois sans frais avec un premier acompte à 283 euros.

Nouveaux tarifs de réparation

La sortie de l'iPhone X s'accompagne d'une mise à jour de la grille des tarifs des réparations hors garantie effectuées par Apple. Hors garantie, la réparation de l'écran et les dommages supplémentaires sont facturés respectivement 321,10 euros et 311,10 euros. Apple propose la garantie AppleCare+ permettant de changer l'écran de l'iPhone X pour 92 euros et de le réparer pour 99 euros à 229 euros. Les coques de protection sont vendues à partir de 39 euros et les protège-écran à partir de 29,95 euros.

Grille tarifaire de réparation de l'iPhone par Apple Crédit : Apple

Des frais supplémentaires peuvent être appliqués selon les attentes des consommateurs. Le chargeur à induction permettant de le recharger sans fil est proposé à 65 euros sur l'Apple Store. Enfin, l'iPhone X est compatible avec les systèmes de charge rapide mais Apple ne le propose pas à l'achat. Compter 79 euros pour un adaptateur secteur USB-C 29W (59 euros) et un câble USB-C vers lightning (29 euros).