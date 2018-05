L'iPhone pourra bientôt ouvrir une porte et valider un titre de transport

publié le 28/05/2018 à 15:02

Avec iOS 12, l'iPhone pourrait devenir un sésame universel. La prochaine version du système d'exploitation mobile d'Apple devrait permettre aux développeurs d'application d'accéder plus facilement aux fonctionnalités NFC des smartphones d'Apple. Cette technologie permet à deux appareils électroniques de s'échanger des données à moins de dix centimètres. Elle peut être intégrée à des smartphones, des cartes de paiement, des cartes de fidélité ou des titres de transport.



Apple prend en charge le NFC depuis l'iPhone 6 en 2014. Mais la technologie est seulement utilisée par le porte-monnaie électronique Apple Pay, une application qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs cartes bancaires et de régler des achats en présentant leur smartphone à un terminal équipé d'une puce NFC. Cette limitation pourrait bientôt sauter. D'après le site The Information, iOS 12 devrait ouvrir les capacités du NFC à d'autres usages. L'annonce devrait intervenir lors de la conférence annuelle WWDC qui se déroule du 4 au 8 juin en Californie.

Selon The Information, les salariés d'Apple utilisent cette technologie depuis 2014 pour ouvrir les portes sécurisées dans les locaux du groupe à Cupertino en Californie. Apple travaillerait depuis plusieurs années avec des entreprises spécialisées dans l'identité sécurisée et le transport intelligent pour proposer de nouveaux usages. L'iPhone pourrait ainsi être utilisé pour ouvrir une chambre d'hôtel ou franchir des portillons d'accès aux transports en commun sans avoir à être déverrouillé, comme le propose déjà Apple Pay pour les paiements.



The Information ne précise pas si la fonctionnalité sera ouverte à tous les développeurs. Au regard des habitudes d'Apple, un petit nombre de partenaires pourrait accompagner le lancement. À moyen terme, l'iPhone pourrait aussi rejoindre les smartphones Android sur lesquels la région Île-de-France souhaite expérimenter la dématérialisation du Pass Navigo et des tickets de métro cet automne en vue d'une généralisation à l'été 2019. Apple n'a pas réagi à cette information.