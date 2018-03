L'application GPS Waze est désormais disponible sur Android Auto

publié le 27/07/2017 à 19:12

Il aura fallu un an et une version bêta pour que Waze s'installe au volant sur Android Auto. Dès ce mercredi 26 juillet, l'application GPS est désormais disponible sur les tableaux de bord des automobiles équipées du système Google. Peu répandu dans nos véhicules, il commence à se répandre chez les constructeurs, comme Renault. Jusqu'à présent, les voitures équipées du système Android ne pouvaient compter que sur l'application Google Maps.



Les possesseurs de smartphones pourront désormais utiliser Waze sur le tableau de bord de leur véhicule Android Auto, à condition de le télécharger sur leur téléphone et de connecter les deux interfaces. Waze est devenu, depuis sa première version en 2008, l'un des GPS les plus utilisés par les automobilistes français. Rachetée par le géant Google en 2013, l'application est devenue très populaire en France et serait utilisée par plus de 2 millions d'utilisateurs, rien qu'en Île de France.

Ses développeurs rivalisent d'imagination pour se développer et conquérir les utilisateurs, notamment avec son système de guidage par votre propre voix. Autre atout, outre sa cartographie précise, sa communauté d'utilisateurs. Des automobilistes pouvant en effet partager en temps réel les informations trafic, comme les travaux, les accidents, les embouteillages ou autres obstacles de la route.