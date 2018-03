publié le 14/03/2018 à 06:57

Chaque année le 14 mars, le monde fête la journée du nombre pi. Le 3/14, en format de date américain, correspond en effet aux trois premiers chiffres de la constante d'Archimède : 3,14. Pour l'occasion, le moteur de recherche Google a créé un Doodle spécial.



Pour la journée de pi, le logo de Google a été composé avec des pâtisseries préparées par Dominique Ansel, un pâtissier français installé à New York et rendu célèbre pour avoir créé le "Cronut", un mélange entre un croissant et un donut. Les mathématiciens qui célèbrent cette fête ont en effet pour habitude de déguster une part de leur tarte favorite (pie en anglais), en l'honneur de pi.

Représenté par la lettre grecque p, le nombre pi est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. C'est un nombre irrationnel : on ne peut pas l'exprimer comme un rapport de deux nombres entiers. Il n'est donc pas possible d'en donner une écriture décimale précise, et l'on s'arrête souvent aux premiers chiffres, 3,14159.

Journée du nombre pi : le mystérieux nombre est à l'honneur le 14 mars Crédit : Capture d'écran / Goole