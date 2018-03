Il n'y aura pas d'iPhone X à vendre dans les Apple Store vendredi 3 novembre

publié le 31/10/2017 à 18:31

Pas la peine de faire le pied de grue devant un Apple Store vendredi 3 novembre. Si vous êtes passé à côté des précommandes vendredi 27 octobre, vous ne pourrez pas repartir avec un iPhone X le jour de sa sortie. Contrairement aux États-Unis, Apple ne proposera aucun exemplaire de son smartphone vedette à la vente dans ses boutiques françaises pour son lancement officiel le 3 novembre.



Seuls les clients ayant réservé l'appareil et opté pour l'option du retrait en magasin pourront venir le récupérer et le configurer sur place, conformément aux indications reçues de la part de la marque à la pomme sur leur compte client. Apple mettra seulement à disposition des visiteurs quelques iPhone X en démonstration. La semaine dernière, le groupe incitait pourtant ses clients à venir se le procurer dès 8 heures dans ses boutiques du monde entier.

Contexte sécuritaire

Selon nos informations, confirmant celles du site iGeneration, les Apple Store ne proposeront aucun stock à la sortie pour des raisons de sécurité. Malgré la fin de l'état d'urgence mercredi 1er novembre à minuit, le contexte de risque élevé d'attentats ne permet pas à Apple de garantir la sécurité de ses clients en cas d'attroupement devant ses magasins. Comme l'an dernier, l'entreprise américaine privilégie donc le retrait en boutique à l'achat pour les premiers jours de commercialisation de son nouveau smartphone. Les Apple Store devraient être approvisionnés progressivement avec des quantités limitées à partir de la semaine prochaine.

Les personnes désireuses de mettre la main sur l'iPhone X vendredi peuvent toujours se tourner vers les opérateurs et les enseignes de grande distribution comme la Fnac, Darty ou Boulanger. Mais il n'est pas certain qu'ils disposent d'unités disponibles à la vente avant plusieurs jours. Il est toujours possible de commander l'iPhone X sur le site d'Apple ou chez ses partenaires, mais les délais de livraison peuvent aller jusqu'à six ou sept semaines, soit juste avant les fêtes de fin d'année.

Un iPhone très attendu

Proposé à 1.159 euros avec 64 Go de mémoire et à 1.329 euros avec 256 Go de stockage, l'iPhone X est le smartphone qui doit célébrer le dixième anniversaire du produit phare d'Apple. Fort de plusieurs innovations inédites chez un smartphone de la marque à la pomme, comme un écran OLED allongé et un système de reconnaissance faciale, il suscite plus d'attentes que l'iPhone 8, dont le lancement n'a pas déchaîné les foules mi-septembre. Selon plusieurs analystes, il aurait aussi souffert de problèmes de production limitant les stocks disponibles à son lancement.