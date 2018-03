publié le 28/05/2016 à 09:00

Que réserve Apple pour son prochain iPhone ? Attendu par les analystes comme une édition de transition, l'iPhone 7, qui sera présenté vers la mi-septembre, ne devrait pas apporter d'innovation majeure et constituer une simple évolution de l'iPhone 6. En proie à un recul des ventes de son produit vedette, Apple aurait choisi de patienter jusqu'à 2017 et l'iPhone 8 pour opérer une refonte d'envergure, dix ans après la sortie du premier modèle.



À l'approche de la prochaine keynote du groupe, qui se tiendra lors de la conférence WWDC le 13 juin à San Francisco, Tim Cook s'évertue cependant à rassurer les observateurs, assurant que l'iPhone en a encore sous la semelle. Le patron d'Apple a affirmé au début du mois de mai que son entreprise travaillait actuellement sur "de grandes innovations" et allait encore "proposer des choses dont vous ne pourrez plus vous passer et dont vous ne savez pas encore que vous en avez besoin aujourd'hui".

Trois modèles, un double capteur photo

Le prochain iPhone ne sera pas révolutionnaire mais il pourrait tout de même être historique. Apple pourrait présenter cet automne une nouvelle gamme constituée de trois modèles : un iPhone 7 classique, un iPhone 7 Plus grand format et un nouveau venu, l'iPhone 7 Pro, qui deviendrait du même coup le smartphone le plus haut de gamme de tous les téléphones jamais commercialisés par le groupe.

Selon les prévisions de l'analyste renommé de KGI Securities, Ming-Chi Kuo relayées par la presse début avril et corroborées par un schéma publié récemment dans la presse japonaise, l'iPhone 7 devrait afficher un design très proche de ses prédécesseurs et conserver sa forme générale. Le principal changement pourrait concerner ses antennes. Les lignes en plastiques qui barrent le dos du téléphone pourraient désormais suivre les contours de l'appareil et dessiner une esthétique plus gracieuse.



Sur le plan technologique, la principal changement concerne l'image. L'iPhone 7 Plus, le plus grand des trois modèles, devrait embarquer un double capteur photo. On ne sait pas, pour l'heure, s'il s'agit d'un grand angle, synonyme d'une meilleure profondeur de champ et d'une mise au point plus rapide et plus précise, ou d'un module noir et blanc, dans la lignée du dernier P9 de Huawei, gage de clichés réussis en basse luminosité et d'une palette technique élargie.

La fin de la prise jack, un nouveau connecteur intelligent

L'iPhone 7 devrait sonner le glas de la traditionnelle entrée jack, un standard international mis en place depuis la fin des années 70 pour brancher des écouteurs ou un casque audio. Cette prise pourrait être remplacée par un connecteur lightning, qui permet de recharger l'iPhone depuis l'iPhone 5, ou privilégier une connexion sans-fil. Dans ce cas, les écouteurs actuels dépourvus de connectivité Bluetooth ne seraient plus compatibles avec l'iPhone 7.



Autre nouveauté, un connecteur intelligent pourrait faire son apparition sur l'iPhone 7 Plus. Identique à celui de l'iPad Pro, il permettrait de recharger l'iPhone par un simple contact et d'y connecter des équipements compatibles comme un clavier ou une batterie amovible.



Enfin, selon le site spécialisé NowhereElse, l'iPhone 7 pourrait embarquer quatre haut-parleurs, deux en haut et deux en bas. Des photos issues d'une vidéo de promotion réalisée par un sous-traitant italien de la marque à la pomme montrent un prototype sur lequel les haut-parleurs sont intégrés aux extrémités des tranches supérieures et inférieures du téléphone. Le site n'indique pas s'ils sont connectés à un accéléromètre pour adapter le son à l'inclinaison de l'iPhone comme sur l'iPad Pro.

Attendu de pied ferme par les places boursières

Les marchés financiers n'ont pas attendu de voir si ces rumeurs se vérifient pour s'enthousiasmer. Les cours de bourse des sous-traitants taïwanais d'Apple se sont envolés la semaine dernière, avec des hausses comprises entre 4 et 9%. La raison ? Selon le journal taïwanais Economic Daily News, Apple aurait déjà commandé auprès de ses fournisseurs au moins 72 millions de modèles, alors que les analystes tablaient sur 65 millions d'unités.