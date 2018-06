iOS 12 pour iPhone et iPad : les 6 annonces à retenir de la WWDC

publié le 05/06/2018 à 06:03

Comme tous les ans, Apple a profité de l'ouverture de la WWDC, sa convention dédiée aux développeurs d'applications, pour présenter la prochaine version d'iOS, son système d'exploitation pour l'iPhone et l'iPad. Déployé gratuitement cet automne auprès du grand public, iOS 12 est déjà disponible en version bêta pour les développeurs.



Cette nouvelle mouture d'iOS n'est pas la plus fertile en nouvelles fonctionnalités. Réputé pour la fiabilité de son système d'exploitation, Apple a essuyé de nombreuses critiques pour les dysfonctionnements d'iOS 11 ces derniers mois. La marque à la pomme a notamment été accusée d'avoir trompé ses utilisateurs et de pratiquer l'obsolescence programmée en bridant les iPhone les moins récents.

Désireux de restaurer la confiance de ses clients, Apple a mis le hola sur l'innovation forcée pour mieux se concentrer sur l'optimisation du logiciel et le bien-être numérique avec plusieurs fonctions permettant de lutter contre l'addiction aux smartphones.

Compatible jusqu'à l'iPhone 5S

Pour faire taire les accusations d'obsolescence programmée, Apple prend soin de ses anciens clients. iOS 12 supportera une génération de plus que son prédécesseur. Cet automne, le logiciel sera proposé gratuitement aux mêmes appareils qu'iOS 11 à la même époque. Soit tous les iPhone et iPad commercialisés à partir de 2013. Alors qu'ils auraient pu s'attendre à être laissés sur le bas côté par Apple, l'iPhone 5S et l'iPad Air voient leur durée de vie prolongée d'un an.



Dans le détail, l'iPhone 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X ainsi que l'iPad 5G 2017, Air, Air 2n Mini 2, Mini 3, Mini 4, Pro 9,7, Pro 10,5, Pro 12,9 et l'iPod Touch 6 pourront bénéficier de la mise à jour. Apple promet qu'iOS 12 accélérera les anciens modèles. Sur le papier, un iPhone 6 sera capable de lancer les applications 40% plus rapidement, d'ouvrir le clavier 50% plus vite et de déclencher l'appareil photo 70% plus promptement.

Un usage plus modéré de l'iPhone

Ces derniers mois, de nombreuses voix se sont élevées dans la Silicon Valley pour mettre en garde contre les effets néfastes des mécanismes d'addiction mis en place par les géants du numérique dans le cadre de l'économie de l'attention. Quelques semaines après Google, Apple a fait du bien-être numérique l'une des tendances fortes de sa conférence. La marque à la pomme a annoncé des outils mieux contrôler ses usages et modérer les comportements addictifs.



Dans iOS 12, un mode "ne pas déranger" permettra de bloquer les notifications la nuit pour le retrouver seulement au réveil. Le blocage pourra être décidé en fonction d'une plage horaire ou d'un endroit (toute la nuit, chez soi, jusqu'à tel événement, par exemple).

iOS 12 proposera un mode ne pas déranger Crédit : Apple

Une fonction baptisée "Screen time" proposera des rapports hebdomadaires sur le temps passé sur chaque application afin que l'utilisateur puisse ensuite fixer ses propres limites de temps. Une alerte sera envoyée une fois le temps dépassé. Des applications pourront être autorisées à certains moments de la journée seulement. Les parents pourront aussi limiter le temps passé par leurs enfants sur certaines applications via le partage familial.



Enfin, une option permettra de grouper les notifications pour empiler les alertes venant d'une même application, d'un même rendez-vous, ou d'un même groupe, afin de les développer plus tard dans la journée.



Siri plus intégré aux applications

En retrait de Google et Facebook sur le front de l'apprentissage automatique, Siri se dote de nouvelles fonctions pour ne pas perdre trop de terrain dans la bataille de l'intelligence artificielle. Avec iOS 12, l'assistant vocal intelligent d'Apple sera mieux intégré aux applications tierces. L'utilisateur pourra créer des raccourcis vocaux vers Siri directement dans les applications en passant par l'application dédiée intitulée "Raccourcis".

Siri se dote de raccourcis Crédit : Apple

Il sera par exemple possible d'ajouter un raccourcis vers une application de transport pour obtenir plus rapidement un itinéraire en prononçant "Retour maison" en sortant du bureau. Des séries de raccourcis pourront être prédéfinies pour créer des chaînes d'actions mêlant plusieurs applications.

Une application pour mesurer des objets réels

Un an après le lancement de sa première plateforme de développement de la réalité augmentée, Apple passe la seconde et permet désormais à plusieurs utilisateurs d'évoluer au sein d'une même expérience tirant profit de cette technologie superposant des éléments virtuels dans le monde réel.

Apple a annoncé un partenariat avec Lego un jeu en réalité augmentée et le lancement d'une application permettant de mesurer des objets réels avec un iPhone.

Des Animojis à son image

Seulement disponibles sur l'iPhone X, les Animojis gagnent de nouveaux avatars, dont un fantôme, un tigre, un T-Rex et un koala. iOS 12 permettra aux utilisateurs de créer des Animijios à leur image qu'ils pourront ensuite utiliser dans l'application Messages. Les capteurs 3D de la caméra frontale de l'iPhone X laisse augurer d'un résultat plus réussi que la fonction lancée par Samsung avec le Galaxy S9 mais pas forcément plus essentiel.

iOS 12 va permettre de créer des animojis sur-mesure Crédit : Apple

FaceTime, Photos et chasse aux publicités

FaceTime évolue et autorise les appels groupés plus nombreux. L'application de vidéo conférence pourra réunir jusqu'à 32 participants au sein d'une même conversation. Les discussions pourront être initiées via Messages avant de basculer facilement sur FaceTime.



L'application Photos s'améliore et se rapproche de son équivalent chez Google. Un onglet "For You" fait son apparition dans la galerie d'images, permettant d'effectuer des recherches par lieu ou par personne. Des suggestions seront proposées sur la base de l'onglet "Souvenirs" avec les contacts associés aux clichés.



L'application Photos s'améliore avec iOS 12 Crédit : Apple

Enfin Apple continue de faire la chasse aux publicités sur mobile. Un an après s'être attaqué aux cookies, le navigateur Safari bloquera le pistage des boutons "Like" et "Share" disposés sur les sites Internet.