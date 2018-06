publié le 05/06/2018 à 20:30

Apple a présenté iOS 12, la nouvelle version de son système d'exploitation pour iPhone et iPad, lundi 4 juin, à l'occasion de l'ouverture de la WWDC 2018 à San José. Ce nouveau cru met l'accent sur la stabilité. Son logiciel est optimisé pour améliorer les performances des anciens appareils, il introduit des outils pour lutter contre l'addiction aux smartphones et contrer les modules de ciblage publicitaire des internautes sur le Web ainsi que quelques fonctions de réalité augmentée pour rendre les interactions plus ludiques sur l'iPhone.



Toutes les nouveautés de la version finale, qui sera seulement déployée cet automne, n'ont pas été évoquées par Apple lundi soir. La marque à la pomme se réserve la possibilité d'intégrer et de retirer certaines fonctionnalités au gré des retours des développeurs, qui peuvent profiter de la première version bêta du logiciel depuis 24 heures. Cela a permis à des journalistes spécialisés de repérer des fonctionnalités qui n'ont pas encore été officialisées par Apple. Tour d'horizon.

1 - Les applications se ferment comme sur iOS 10

Comme l'a repéré le journaliste de 01Net Nicolas Lellouche, la version bêta d'iOS 12 réintroduit le geste "glisser vers le haut" pour fermer une application. Avec iOS 11, il fallait faire un appui long sur l'application en question pour faire apparaître une croix rouge et cliquer sur cette dernière pour effectuer la même opération, ce qui était un peu plus long.

Plus besoin de rester appuyé longtemps sur une application pour la fermer. Il suffit de glisser vers le haut, comme avant. pic.twitter.com/gSUKmP5Yg3 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) June 4, 2018

2 - Face ID peut reconnaître deux visages

C'est une autre nouveauté qui n'a pas été mentionnée par Apple lors de la présentation d'iOS 12. Comme le rapporte 9to5Mac, la technologie de reconnaissance faciale en trois dimensions Face ID, lancée avec l'iPhone X début novembre, pourra permettre de configurer un second visage sur un même appareil, celui d'un proche de confiance par exemple.

iOS 12 permet de configurer "une seconde apparence" dans Face ID Crédit : 9to5Mac

Jusqu'à présent, Face ID ne fonctionne qu'avec un seul utilisateur. Pour prendre en charge un autre visage, il faut supprimer les données du premier et configurer le second à partir de zéro. Une limitation qui fait du système de sécurité de l'iPhone X un système moins polyvalent que Touch ID, qui permet d'enregistrer jusqu'à cinq empreintes digitales sur un même appareil.



Reste à voir si cette fonctionnalité sera conservée dans la version finale d'iOS 12 pour iPhone ou si elle est seulement un prélude à l'arrivée de Face ID sur l'iPad, un appareil plus approprié pour une utilisation familiale.

3 - Face ID pour iPad se précise

La première version bêta d'iOS 12 apporte d'ailleurs plusieurs éléments suggérant la présence future de Face ID sur l'iPad. Le développeur Guilherme Rambo a découvert une nouvelle section concernant Face ID dans les paramètres du système. Cet onglet permet de paramétrer le système de reconnaissance faciale pour déverrouiller un iPad, s'identifier sur l'App Store et sur iTunes et pour éviter d'avoir à renseigner manuellement les mots de passe.

Ce menu dédié à l'iPad ne semble pas avoir été achevé et mentionne l'iPhone à plusieurs reprises. Mais le site spécialisé The Verge a aussi remarqué que l'horloge avait été déplacée du centre vers la gauche, comme un préalable à l'intégration de l'encoche de l'iPhone X dans laquelle sont logés les capteurs permettant de faire fonctionner le dispositif Face ID. Ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont annoncé qu'Apple préparait un iPad adoptant le design de l'iPhone X et la caméra Face ID.

4 - Plus besoin de remplir les codes reçus par SMS

La prochaine version d'iOS permettra de s'épargner une tâche assez fastidieuse et néanmoins nécessaire. Lorsque le compte d'une application est configuré sur l'authentification à deux étapes, pour plus de sécurité, un code de vérification envoyé par SMS doit être renseigné en plus du mot de passe habituel pour se connecter. Avec iOS 12, ce code sera proposé automatiquement comme une suggestion dans l'interface du clavier afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à le taper manuellement.

in ios 12 when you get a security code texted to you for an app, it comes up as a keyboard suggestion...... nice pic.twitter.com/tFMwIZyizS — m a x (@amorassofpixelz) June 5, 2018

5 - Plus d'options dans le centre de contrôle

Le centre de contrôle charrie aussi son lot de petites nouveautés. L'interface laisse apparaître un nouveau raccourci pour lancer rapidement le mode QR Code. L'éditeur de captures d'écran évolue et offre la possibilité de choisir entre différentes couleurs et plusieurs tailles de feutre.

D’ailleurs, l’éditeur de screenshots s’ameliore avec #iOS12. On a une roue de couleurs ou la possibilité de choisir la taille du feutre. pic.twitter.com/IcEIfoX2C9 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) June 4, 2018

Enfin, iOS 12 rapproche le fonctionnement de l'iPad de celui de l'iPhone X. Un glissement du bas vers le haut maintenu quelques instants au centre de l'écran fait apparaître le centre de contrôle sur la tablette d'Apple.

I’m glad iOS 12 moved the control centre gesture to the top right on the iPad. I kept accidentally pulling down the notification shade thanks to muscle memory from the iPhone X. pic.twitter.com/1w5b6MzF26 — ¿¿¿¿¿¿¿ (@rhysforyou) June 5, 2018