Instagram va signaler les utilisateurs qui capturent les stories

publié le 12/02/2018 à 21:22

Instagram va pointer du doigt les personnes qui prennent des captures d'écrans des Stories qu'ils consultent. Les stories sont des courtes séquences composées de photos et vidéos mises bout-à-bout que les utilisateurs peuvent proposer à leurs contacts pendant 24 heures. Elles sont modifiables avec du texte, du dessin, des emojis et des filtres. Leur caractère éphémère permet de libérer la créativité et la spontanéité de leurs auteurs.



Le réseau social de partage de photos et vidéos propriété de Facebook a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité permettant aux créateurs des Stories d'être informés lorsqu'elles font l'objet d'un screenshot. Les utilisateurs désireux de réaliser une capture seront eux aussi avertis de la mise en place du système. Un pictogramme apparaîtra à côté de leur nom dans la liste des spectateurs de la séquence. Une façon de responsabiliser les utilisateurs désireux de conserver la trace d'une publication dont la durée de vie était limitée.

Good bye freedom to screenshot IG stories. ¿ Thank you, Instagram for the warning. pic.twitter.com/y0pEaVR0Jq — mulan (@__cajb) February 8, 2018

PSA: How you get notified on Instagram when someone took a screenshot of your Stories pic.twitter.com/Iua2QeyskF — iz reading On the Edge of Scandal ¿ (@readbyher) February 11, 2018

Il est encore possible de contourner le dispositif

Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée progressivement, a indiqué Instagram au site spécialisé TechCrunch. Son but est "d'améliorer l'expérience utilisateurs" de l'application. Elle lui permet surtout de s'aligner un peu plus encore sur Snapchat. Les Stories ont en effet été popularisées par Snapchat puis copiées par Facebook sur Instagram où elles ont connu une croissance phénoménale avec 250 millions d'utilisateurs quotidien gagnés en à peine un an.

Selon The Next Web, le dispositif anti-capture d'écran n'est pas encore totalement étanche. Il est possible de continuer à effectuer des captures en chargeant une story puis en passant en mode avion au moment de la visualiser. La version web d'Instagram permet également toujours de réaliser des screenshots en toute discrétion.



Instagram s'enrichit régulièrement de fonctionnalités l'apparentant de plus en plus comme un réseau social et non plus comme un simple service de partage de photos et de vidéo. La filiale de Facebook permet par exemple depuis peu à ses membres de visualiser l'activité de leurs contacts en ligne. Des fonctions anecdotiques qui permettent néanmoins de renforcer l'addiction à l'application.