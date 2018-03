Instagram se rapproche du fil d'actualité chronologique

publié le 23/03/2018 à 13:43

C'est une nouvelle qui ravira les utilisateurs d'Instagram. Dans un communiqué, le réseau social a annoncé, jeudi 22 mars, faire un pas vers le retour à un fil d'actualité chronologique.



En juin 2016, Instagram avait, comme Facebook, mis en place un algorithme permettant d'afficher en premier sur le fil d'actualité des publications en fonction de l'activité de l'internaute (publications d'amis proches, de pages récemment aimées etc.) et non plus de la chronologie des posts. Un changement qui n'avait pas plu aux "instagrameurs" qui craignaient de rater des publications ou de ne voir que d'anciennes photos.

Rétropédalage de la part du réseau social quasiment deux ans après. Répondant aux demandes de ses utilisateurs, Instagram va "apporter des changements pour s'assurer que les publications les plus récentes sont les plus susceptibles d'apparaître en premier dans le flux".

Instagram va également tester un bouton "Nouveaux Posts" qui permettra à l'utilisateur de choisir quand il souhaite rafraîchir son fil d'actualité, la mise à jour étant automatique aujourd'hui. "Appuyez sur le bouton et vous verrez de nouvelles publications. N'appuyez-pas et vous resterez où vous êtes" souligne le communiqué.



Le réseau social ne précise pas la date à laquelle ces changements seront effectifs. Instagram annonce également d'autres modifications dans les prochains mois.