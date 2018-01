Statut "en ligne" sur Instagram : voici comment cacher votre activité

publié le 19/01/2018 à 14:19

Instagram a ajouté récemment une fonctionnalité indiquant à vos contacts la dernière fois que vous vous êtes connecté à son application. Activée par défaut, elle a été observée pour la première fois par des utilisateurs de l'application sur iOS et Android jeudi 18 janvier. Instagram n'a procédé à aucune annonce officielle, et le déploiement semble progressif. Tous les utilisateurs ne sont pas encore concernés.



La nouveauté se situe dans l'onglet "Direct" de l'application, qui permet d'échanger des messages privés avec ses contacts. Instagram indique désormais sous les noms des utilisateurs s'ils sont "en ligne" et quand est-ce qu'ils l'ont été pour la dernière fois s'ils ne le sont plus.

Instagram montre désormais quand vos amis sont connectés à l'application mobile Crédit : RTLnet

Cette nouvelle fonction a reçu un accueil plus que mitigé. La plupart des utilisateurs y voient une nouvelle atteinte à leur vie privée. Par le passé, Instagram avait déjà ajouté la mention "Vu" pour indiquer à ses membres lorsqu'un message privé a été lu par son destinataire.

Facebook a ajouté récemment cette même indication à ses événements pour indiquer quelles sont les personnes qui ont pris connaissance d'une invitation.

Donc Instagram balance ton statut « en ligne » maintenant. Tu ne peux plus stalk...euh regarder de jolies photos tranquillement. — So (@SossoFresh) January 19, 2018

Instagram vraiiiiment ... j’ai acceptée les « vu» mais notifier quand les gens sont en ligne , non non non pic.twitter.com/HnQMqtFrt2 — Caprice (@OneWomanSaid) January 19, 2018

HEU PTDR mtn on peut voir quand la personne est en ligne sur instagram ¿ je pourrai plus esquive les message merde #demasqué — kalupsõ lty (@LtyMrqs) January 18, 2018

Anecdotiques en apparence, ces fonctions sont essentielles pour renforcer l'addiction à une application. Savoir qu'une personne est en ligne, en train de répondre ou qu'elle a lu votre message sans y donner suite incite à retourner plus souvent dans une application.



Les messagerie instantanées jouent volontiers sur les émotions de leurs utilisateurs, en matérialisant leur activité par des petits marqueurs comme les fameux trois petits points clignotants de Messages et Messenger.

Si vous souhaitez désactiver le statut d'activité...

Heureusement, il est possible de prendre du recul sur ces obsessions modernes en modifiant les paramètres des applications. Instagram permet de désactiver le statut d'activité en se rendant dans les paramètres du profil utilisateur (la roue sous le nom sur iOS et en haut à droite de l'écran sur Android).



Désactiver l'option "afficher le statut en ligne" empêchera vos amis de voir vos habitudes de connexion. Mais vous ne pourrez plus voir les leurs non plus.