Instagram bientôt en noir et blanc ?

publié le 28/04/2016 à 06:05

Le réseau social va-t-il passer de la couleur au noir et blanc? C'est en tout cas l'idée testée par Instagram qui réfléchit à un tout nouveau design de son interface. La plateforme de partage de photos, majoritairement bleu et orange serait en train d'expérimenter ce nouveau graphisme auprès d'un panel d'utilisateurs, comme le rapporte The Verge. En plus de ce changement de look, Instagram a également revu son interface. L'icône de l'appareil photo a été modifiée, passant d'un carré avec un cercle à l'intérieur à une icône ressemblant davantage à un véritable appareil photo.



Les cœurs symbolisant les "likes" des utilisateurs seraient, eux, simplifiés et apparaîtraient sans sa bulle. Par ailleurs, les notifications qui s'affichent aujourd'hui en orange passeraient au rose. Le but de ces petits bouleversements de design est d'opter pour une interface plus moderne. Pour le moment, il ne s'agit que de test-utilisateur pour Instagram qui ne devrait pas révolutionner ses codes de sitôt.



Instagram A/B-testing bland, boring, black-and-white design. Please no. pic.twitter.com/Fhnr5sahc7 — Doney den Ouden (@doney) 26 avril 2016