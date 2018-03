publié le 30/08/2017 à 12:30

Balisé par le flot continu des événements spéciaux montés en épingle par Samsung, Huawei, Apple et consorts au crépuscule de l'été, le calendrier des nouvelles technologies n'a pas vraiment fait relâche cette année. Malgré une trêve estivale moins marquée qu'à l'accoutumée, le monde de l'électronique grand public devrait une nouvelle fois charrier son lot d'innovations à Berlin où se tient cette semaine le salon IFA du 3 au 6 septembre.



Plusieurs centaines d'exposants et plus de 200.000 visiteurs sont attendus à l'ouest de la ville pour arpenter les halls du parc d'exposition du Messe Berlin où grands noms et jeunes pousses du secteur viendront présenter leurs derniers produits et donner le ton des achats des fêtes de fin d'année pour les montres et bracelets connectés, les téléviseurs, l'électroménager intelligent et les périphériques de réalité virtuelle et augmentée.

Comme tous les ans, les principales annonces auront lieu les jours précédent l'événement, à partir de mercredi. RTL Futur est sur place pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur.



En attendant l'iPhone 8

Avant que les projecteurs se braquent sur la Californie pour la présentation des nouveaux iPhone, plusieurs constructeurs débarquent dans la capitale allemande pour dévoiler leur dernière génération de smartphones Android. Après avoir déjà révélé la plupart de ses secrets, le LG V30 est l'un des plus attendus avec son écran bord à bord hérité du réussi G6 et son double capteur photo à l'arrière.



LG V30



[tipping for good service is always appreciated: https://t.co/NwZ9Q1RB0N] pic.twitter.com/NxAuLgrpE5 — Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017

Sony devrait dévoiler sa nouvelle offre haut de gamme avec les Xperia XZ1 et Xperia XZ1 Compact, deux appareils aux caractéristiques premium qui pourraient être accompagnés par le Xperia X2, un smartphone Android O à écran borderless Full HD.



Annoncé en marge du salon, les Zenfone 4 et 4 Pro d'Asus feront leurs premiers pas au Messe Berlin. Motorola pourrait intégrer pour la première fois un double capteur dans un de ses smartphones avec le Moto X4. De son côté Huawei, numéro 3 mondial des smartphones, ne présentera pas de téléphone mais son premier assistant personnel pour concurrencer Google Assistant, Alexa, Bixby et Siri.



Les montres connectées n'ont pas dit leur dernier mot

Dans la foulée du lancement du Galaxy Note 8, Samsung est attendu sur le front des objets connectés à porter pour lever le voile sur la dernière génération de sa montre, la Gear S4, à propos de laquelle très peu d'informations ont fuité, ainsi qu'une nouvelle version de son tracker d'activité Gear Fit 2 qui devrait être compatible avec Spotify et capable de monitorer la natation. Le Coréen n'aura que quelques jours pour crever l'écran avant qu'Apple ne présente sa nouvelle Apple Watch mi-septembre.



L'électroménager intelligent à l'heure de la commande vocale

L'électroménager intelligent s'est imposé ces dernières années comme l'un des axes forts du salon berlinois. À l'heure du tout connecté, réfrigérateurs, lave-linge, ampoules, caméras et plans de travail intelligents communiquent entre eux et avec le smartphone pour faciliter la vie des utilisateurs. Avènement de l'intelligence artificielle oblige, cette édition devrait faire la part belle aux assistants vocaux intelligents Amazon Alexa et Google Assistant qui font feu de tout bois pour s'imposer comme l'interface vocale de référence pour piloter la maison.



Des télés plein la vue

Après une année 2016 portée par l'Euro de football et les Jeux Olympiques, le marché des téléviseurs a retrouvé ses standards ordinaires. Ce qui ne devrait pas empêcher Samsung, LG, Panasonic et les cadors du secteur de se tirer la bourre à l'IFA avec leurs dernières gammes et prototype, sur fond de début de démocratisation des grands écrans et de la 4K, tandis que les technologies OLED et UHD deviennent plus accessibles.



La télé, cette année, se fait aussi invisible avec des écrans capables de se fondre dans un décor d'intérieur à la faveur de matériaux originaux. Il sera notamment possible d'admirer The Frame de Samsung, un téléviseur aux faux airs de tableaux proposé avec des cadres interchangeables.

> Samsung The Frame

L'heure de la réalité augmentée

L'an dernier, il n'y en avait quasiment que pour elle. La réalité virtuelle s'affichait aux quatre coins du salon, révélant l'étendue de ses possibilités à grand renfort de casques immersifs. Un an plus tard, l'euphorie est quelque peu retombée. La technologie peine à séduire le grand public et l'industrie se prend à redouter une bulle sans lendemain. Et si l'avenir appartenait finalement à la réalité augmentée ? Moins isolante et plus fertile en applications professionnelles, cette technologie consistant à superposer des éléments virtuels dans le champ de vision du réel via la caméra d'un smartphone, voire un casque, est promise à des débouchés plus engageants.



Dans le sillage de Microsoft, qui s'est fixé l'objectif de démocratiser cette technologie en nouant des partenariats avec plusieurs constructeurs pour tirer profit de sa plateforme Windows Holographic, plusieurs constructeurs vont lever le voile sur des casques de réalité augmentée, également appelée réalité mixte, à destination du grand public. Avec un maître-mot, la simplicité d'utilisation et des tarifs plus abordables (entre 200 et 300 euros) que le montant exorbitant de la référence en la matière, le Microsoft Hololens, réservé au marché professionnel.