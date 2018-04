Huawei pourrait lancer un smartphone à écran pliable avant la fin de l'année

publié le 23/04/2018 à 13:01

2018 pourrait être l'année de la commercialisation du smartphone pliable. Véritable arlésienne, le concept d'appareil dont l'écran est capable de se replier sur lui-même, offrant une surface d'affichage digne d'une phablette une fois déployé pour l'encombrement réduit d'un téléphone classique en configuration repliée, séduit les principaux acteurs du marché. Apple, LG, Huawei, Samsung travaillent chacun sur le projet.



De nombreux brevets ont été déposés et plusieurs prototypes ont déjà été présentés sur les salons de l'électronique. Jusqu'à présent, Samsung semblait mener la danse avec le projet Galaxy X, dont la commercialisation est attendue pour 2019 aux dernières informations. Le géant sud-coréen pourrait finalement se faire griller la politesse par son rival chinois Huawei.

Un écran pliable, quelle valeur ajoutée ?

Selon le site coréen ETNew, le numéro 3 mondial aurait planifié un lancement pour novembre 2018. Huawei aurait commandé des dalles OLED flexibles auprès de LG Display. Selon un brevet déposé fin mars par la marque chinoise, l'appareil pourrait être constitué d'un écran souple capable de se replier sur lui-même et d'une coque extérieure intégrant une charnière. La quantité de smartphones prévue pour le lancement n'a pas filtrée, tout comme la configuration et les fonctionnalités de l'appareil.

Huawei a déposé un brevet rendu public en avril montrant le fonctionnement d'un smartphone à écran pliable Crédit : nl.letsgodigital.org/

La question des usages créés par les smartphones pliables reste encore en suspens. Les fabricants vont devoir mettre en oeuvre des approches innovantes pour séduire le public. Les prototypes présentés jusqu'à présent se sont avérés décevants. En mars, ZTE avait dévoilé au salon du mobile de Barcelone (MWC) un appareil capable de combiner deux écrans pour former une tablette. Mais son intérêt était relatif, la marque ne proposant pas de fonction tirant profit de ce format généreux. En débarquant le premier sur le marché, Huawei prend le risque de laisser la concurrence observer la réaction du public et d'agir en conséquence.

Samsung et Apple sur les rangs

Samsung et Apple pourraient en profiter pour limiter leurs propres risques. Le constructeur sud-coréen aurait déjà présenté un prototype à quelques interlocuteurs privilégiés lors du dernier MWC. Selon le journal coréen The Bell, la conception de l'appareil devrait être achevée fin juin, pour une commercialisation en 2019. Le lancement serait distinct de celui du Galaxy S10 et les quantités proposées, entre 500.000 et 2 millions, plus limitées que pour un lancement classique.



Sur le plan du design, le smartphone se rapprocherait du Galaxy Note une fois déplié. Un premier panneau OLED de 3,5 pouces ferait office d'écran d'accueil en format classique et deux autre écrans OLED permettraient d'offrir une surface d'affichage de 7 pouces une fois déployés.



De son côté, Apple a déposé un brevet d'iPhone à écran pliable rendu public en février. Il décrit un mécanisme d'affichage pouvant être plié et déplié comme un livre ou un portefeuille, visant aussi bien des ordinateurs que des tablettes, des smartphones ou des montres connectées. Comme à son habitude, la marque californienne devrait faire preuve de patience et prendre le pouls du marché afin de proposer le meilleur produit possible au moment de descendre dans l'arène.