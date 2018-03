Honor 9, un smartphone quasi haut de gamme pour 400 euros

publié le 27/06/2017 à 17:28

Honor continue de dynamiter le marché des smartphones. Le fabricant chinois a présenté mardi 27 juin à Berlin son dernier modèle, le Honor 9, un appareil pensé pour épouser le mode de vie des adolescents et des jeunes adultes à la faveur d'un design moderne, de fonctionnalités multimédia poussées et d'un prix beaucoup plus abordable que les tarifs affichés par les stars du secteur.



Derrière la marque Honor, on retrouve le fabricant chinois Huawei, principal challenger de Samsung et Apple. Désireux de devenir une référence pour les 18/34 ans, Honor ne lésine pas sur les moyens pour gagner le cœur des millennials. Pour la sortie du Honor 8 l'an dernier, la marque s'était payée des ambassadeurs populaires chez les jeunes, Louane Emera et Brooklyn Beckham. La filiale de Huawei continue de creuser ce sillon cette année avec un smartphone défendu par un youtubeur allemand et de multiples références aux attentes des jeunes dans les domaines de la photographies, de la musique et du design.

Le Honor 9 vient brouiller un peu plus la logique des catalogues proposés par Huawei et Honor. Cette nouvelle référence embarque en effet la plupart des caractéristiques du Huawei P10, lancé au début de l'année pour jouer sur les plates bandes de l'iPhone et du Galaxy S7, et du Honor 8 Pro, lancé le mois dernier pour 550 euros, deux appareils toujours vendus par les deux fabricants à des prix proches de celui du Honor 9 Pro. Mais cette politique a l'avantage de proposer des appareils régulièrement mis à jour avec des composants récents à des prix compétitifs pour le consommateur.

Du haut de gamme sauf sur l'étanchéité et la surface utile de l'écran

Le Honor 9 rappelle fortement le P10 de Huawei. Il reprend une partie de son design, avec une coque arrondie, un capteur d'empreintes digitales placé à l'avant et non plus à l'arrière comme sur le Honor 8 et un double capteur photo à l'arrière. La principale différence réside dans le dos en aluminium remplacé par une coque intégrale en verre légèrement rebondie proposée dans trois coloris, bleu saphir, gris glacier et noir minuit.



Sur le plan des caractéristiques aussi, le Honor 9 propose quasiment la même fiche technique que le P10. Le smartphone embarque un écran Full HD de 5,15 pouces à la résolution de 1920x1080 pixels. La différence avec les appareils les plus haut de gamme du marché se fait sur le taux d'occupation de l'écran, autour de 70% ici contre 80% au Galaxy S8 et au LG G6.



Le Honor 9 est propulsé par le même processeur Kirin 960 que le Honor 8 Pro ; une puce capable de faire tourner sans ciller les jeux et applications les plus gourmands. Il bénéficie de 4 Go de mémoire vive ainsi que 64 Go ou 128 Go de mémoire interne, extensible avec une carte microSD. Contrairement aux dernières rumeurs, il embarque une prise jack et dispose d'une puce NFC ainsi que du système Huawei Pay. En revanche, faute de certification IP68, il ne soutient pas la concurrence des appareils haut de gamme sur le plan de l'étanchéité.

Un double capteur photo capable de filmer en 4K

Le module photo du Honor 9 est composé de deux capteurs au fonctionnement similaire à celui du Huawei P10. Le premier objectif est de 20 mégapixels et sert à capturer des photos en noir et blanc quand le second dispose de 12 mégapixels pour prendre des clichés en couleur. Le tout fonctionne avec un zoom hybride permettant de plonger dans l'image jusqu'à deux fois. Un mode capture de nuit promet des photos plus nettes et détaillées en basse luminosité, à vérifier à l'usage, et un mode portrait des flous d'arrière-plan amplifiés à la manière de l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus. En revanche, le Honor 9 ne bénéficie pas du label du fabricant allemand Leica comme les derniers Huawei.



Disponible à partir du 27 juin chez les revendeurs habituels de la marque, le Honor 9 est proposé au prix de 429 euros, voire 399 euros après une offre de réduction de 30 euros. Une légère augmentation par rapport au prix du Honor 8 à sa sortie sans atteindre pour autant la barre des 499 euros du OnePlus 5, l'autre smartphone milieu de gamme du moment qui partage l'ambition de rivaliser avec les meilleurs appareils Android du marché.