Honor 7X et Honor View 10, deux bonnes affaires pour la fin d'année

Honor fait le plein de nouveautés avant les fêtes de fin d'année. La marque de téléphonie mobile chinoise a présenté deux nouveaux modèles à destination du marché européen à l'occasion d'une conférence de presse à Londres, ce mardi 5 décembre. Créée il y a quatre ans, cette filiale de Huawei mise sur des produits au design léché et aux fonctionnalités plébiscitées par les jeunes pour s'imposer auprès des 15/25 ans, les "digital native".



Grâce aux ressources financières et technologiques de sa maison-mère, Honor se distingue aussi par une politique tarifaire raisonnable. La marque propose des téléphones allant de 150 euros à un peu plus de 500 euros et participe à l'irrésistible ascension de sa maison-mère Huawei dont l'objectif est de devenir le premier vendeur mondial de smartphones.

Signe de cette montée en puissance, Honor a présenté pour la première fois deux produits au cours d'une même keynote. Le Honor 7X, un modèle d'entrée de gamme, et le Honor View 10, une déclinaison bon marché du dernier haut de gamme de Huawei, visent deux publics différents. Mais ils participent tous les deux à la conquête du marché européen de la marque qui vend encore neuf smartphones sur dix en Asie. Honor entend réaliser la moitié de son chiffre d'affaires sur le Vieux Continent d'ici deux ans.



Honor 7X : un téléphone bon marché à écran borderless

Pour ce faire, Honor renouvelle sa gamme avec le 7X. Ce smartphone au design classique sera vendu moins de 300 euros en France. Il embarque un écran Full HD de 5,93 pouces, presque intégral ce qui lui permet de limiter l'encombrement de l'appareil. La dalle est légèrement incurvée sur les côtés pour faciliter la prise en main et les coins renforcés pour résister aux chocs.



Comme toujours avec Honor, le 7X met particulièrement l'accent sur la photo avec un double capteur 16 Mpx et 2 Mpx à l'arrière avec autofocus à détection de phase capable, selon la marque, de faire la mise au point en 0,18 seconde. Honor promet aussi une profondeur de champ similaire à celle d'un Reflex, même si cela paraît peu vraisemblable.



Pour le reste, le Honor 7X embarque un processeur Kirin 659 à huit coeurs associé à 4 Go de mémoire vive. Il évolue sous Android 7.0 Nougat et bénéficie de 64 Go d'espace de stockage avec un port pour carte microSD. Il renferme une batterie de 3.340 mAh capable de tenir plus de 24 heures selon Honor. Le Honor 7X est disponible dès ce mardi au prix de 299 euros avec une remise de 50 euros.

Honor View 10 : un haut de gamme à moins de 500 euros

Déjà présenté en Chine, le Honor View 10 se positionne d'emblée comme un rival du OnePlus 5T, à savoir un smartphone à la fiche technique haut de gamme pour moins de 500 euros (499 euros). Disponible à partir du 8 janvier 2018, le V10 reprend la plupart des caractéristiques du Huawei Mate 10 Pro, présenté il y a quelques semaines par Huawei et commercialisé au prix de 799 euros. À commencer par le processeur maison Kirin 970, la première puce dédiée à l'intelligence artificielle.



Grâce à une unité de traitement neuronal, le smartphone est capable d'exécuter localement et rapidement des tâches complexes de reconnaissance d'images (optimisation des prises de vue) et de sons (traduction instantanée) et d'optimiser l'allocation des ressources du téléphone pour augmenter sa durée de vie. Pour tenir ces promesses, le processeur est épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne, avec un slot pour carte microSD.

Le successeur du Honor 8 Pro embarque un écran Full HD+ de 5,99 pouces de technologie IPS (contre un OLED pour le Mate 10 Pro). Il ne s'agit pas d'un écran intégral car les bordures sont toujours présentes, bien que considérablement réduites. On retrouve d'ailleurs un bouton d'accueil à l'avant, dans lequel est logé un capteur d'empreintes digitale. Honor propose également une technologie de reconnaissance faciale annoncée "plus rapide que sur l'iPhone X" fonctionnant en basse lumière. Nous jugerons sur pièce dans les prochains jours.



Le View 10 possède un double capteur photo de 16 Mpx et 20 Mpx mais il ne bénéficie pas du partenariat avec Leica du Mate 10 Pro. Comme ce dernier, il embarque Android 8.0 Oreo dès l'achat. En revanche, il ne bénéficie pas de la certification IP67 et n'est donc pas résistant à l'eau. S'il est compatible avec la charge rapide, à raison de 50% en 30 minutes, il ne propose pas la charge par induction. À noter la présence d'une prise jack, absente du Mate 10 Pro.