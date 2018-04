Ce que l'on sait du Honor 10, un Huawei P20 à petit prix bientôt annoncé en France

publié le 19/04/2018 à 17:20

Le Honor 10 est officiel. La filiale de Huawei a présenté son dernier smartphone lors d'une conférence de presse organisée en Chine ce jeudi 19 avril. L'appareil sera commercialisé dès le 27 avril sur le marché chinois. Il doit être présenté à Londres le 15 mai prochain dans une version dédiée au marché européen, dont la France. Comme toujours, les dernières innovations de Huawei infusent fortement dans les nouveaux produits de Honor. Le Honor 10 ne déroge pas à la règle et reprend de nombreuses fonctionnalités du Huawei P20, lancé en France début avril pour 699 euros.



Honor France avait confirmé dès mardi l'intégration du processeur Kirin 970, dont une partie est dédiée à l'intelligence artificielle pour venir en appui de plusieurs fonctions du téléphone, et la présence du dispositif de reconnaissance faciale, Face Unlock. Les autres caractéristiques dévoilées pour la version chinoise sont au diapason.

Le design et la puissance du P20

L'esthétique de l'appareil est similaire à celle de la gamme P20. On retrouve le même écran allongé de 5,8 pouces FHD+ au format 19:8, la même encoche pour la caméra avant et le même bouton d'accueil physique dans lequel est logé un capteur d'empreintes. Le Honor 10 hérite aussi du dos brillant de ses prédécesseurs. Il est proposé dans des coloris différents : noir, bleu et deux teintes oscillant entre le violet et le bleu, ou entre le rose et le turquoise, en fonction de l'inclinaison du téléphone.

La double caméra arrière 24 + 16 Mpx est en revanche placée à l'horizontale et ne bénéficie pas de la mention Leica, partenaire des smartphones de Huawei. Contrairement aux derniers Huawei, le Honor 10 bénéficie toujours d'une prise jack, signe de la volonté de Honor de séduire un public jeune. Mais il ne passe pas au protocole Bluetooth 5.0.



Le Honor 10 annoncé en Chine est concentré de puissance. Il récupère la puce Kirin 970 des deux derniers fleurons de Huawei et l'associe à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Cette puce est équipée d'une unité de traitement neuronal qui lui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser l'allocation des ressources du téléphone, améliorer son autonomie et proposer les meilleurs réglages photographiques par rapport aux scènes détectées par la caméra.

Un prix inférieur à 500 euros en Europe ?

Le Honor 10 devrait bénéficier d'une bonne endurance grâce à la batterie de 3.400 mAh annoncée en Chine. Il intègre un port USB-C et est compatible avec la charge rapide. L'appareil présenté mercredi ne devrait pas beaucoup différer de celui qui sera annoncé en Europe le 15 mai, même si quelques changements sont potentiellement à attendre au niveau de la capacité de stockage interne et de la mémoire.



Le Honor 10 a été annoncé en Chine à partir de 2.600 yuans en version 64 Go, soit environ 335 euros en conversion brute. Il y a un an, le Honor 9 avait été lancé à partir de 2.700 yuans (soit 355 euros, environ). En France, il était vendu à 429 euros après une offre de réduction de 30 euros. Vendu dans ces eaux-là, le Honor 10 constituerait un très bon rapport qualité-prix sur le papier comparé au Huawei P20 proposé 200 euros de plus.