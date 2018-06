Google retire l’œuf de son emoji salade, et ça ne plait pas à tout le monde

publié le 07/06/2018 à 15:53

Alors que tout le monde se concentre sur l'apparition des emojis de personnes rousses ou chauves, c'est le nouvel emoji salade de Google qui a déclenché les foudres des internautes. Jennifer Daniel, la responsable créative des emojis Android, a annoncé sur Twitter mercredi 6 juin une nouvelle version de celui-ci, où l’œuf a disparu. Ne restent plus que la laitue et des tomates.



Elle explique que le changement a été fait par Google pour en faire une "salade vegan plus inclusive". Une déclaration qui a déclenché une tornade de commentaires et de revendications en tout genre, s'offusquant du retrait de l’œuf. "En tant que carnivore, je trouve cette salade et plus spécifiquement l'exclusion des œufs profondément offensif et certainement pas inclusif", écrit une internaute.

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the ¿ emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG — Jennifer ¿¿¿ (@jenniferdaniel) 6 juin 2018

D'autres ont tourné en dérision le fait que des gens puissent être offensés par une salade et ses ingrédients. Certains en ont profité pour adresser à Google leurs demandes pour cet emoji, comme y ajouter du jambon ou du fromage, ou carrément de retirer la tomate, qu'ils n'aiment pas.

Devant la tempête numérique déclenchée, Jennifer Daniel a tenté de calmer les esprits. Elle a expliqué que les modifications avaient surtout pour but de mieux coller à la définition standard du caractère unicode de la salade : "un bol de salade saine, contenant de la laitue, de la tomate et d'autres éléments comme des concombres". Chez Apple, il n'y avait d'ailleurs pas d’œuf dans la salade, seulement des tomates, concombres et oignons.

Speaking as a carnivore, I find this salad and specifically the exclusion of eggs (its most nutritious component!) deeply offensive and certainly not inclusive. Images like these foster unhealthy eating habits and disorders. Please bring back the egg. #bringbacktheegg cc @Cortes — Corine Vloet (@corinevloet) 6 juin 2018

I’m offended because i dont eat tomatoes and i dont feel represented here. Filing a lawsuit. — George Jr. (@Georgehorgajr) 7 juin 2018

Hello carnivores, vegans and everyone in between! Just want to clarify that the goal of salad emoji redesign was to create an image more faithful to unicode's description. "A bowl of healthy salad, containing lettuce, tomato, and other salad items such as cucumber." Bon appetite! — Jennifer ¿¿¿ (@jenniferdaniel) 6 juin 2018