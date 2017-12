publié le 22/12/2017 à 02:20

Eric Schmidt, qui fut l'un des premiers dirigeants de Google au début des années 2000, a décidé de laisser sa place à la tête du conseil d'administration d'Alphabet, la maison-mère du géant américain d'internet. Il a annoncé qu'il allait se consacrer à d'autres projets, notamment philanthropiques. Il restera cependant "conseiller technique sur la science et la technologie" et fera toujours partie du conseil d'administration, comme simple membre, comme l'a annoncé le groupe jeudi 21 décembre. Un nouveau président, non exécutif, va être bientôt désigné.



"Depuis 2001, Eric nous apporte son expérience du monde de l'entreprise et son expertise en tant qu'ingénieur (informatique), ainsi que sa vision claire de l'avenir de la technologie", a déclaré le directeur général d'Alphabet, Larry Page, co-fondateur de Google, avec Sergey Brin, en 1998. "Dans la continuité de ses 17 ans au service de l'entreprise, il va désormais nous aider en tant que conseiller technique sur les sujets scientifiques et technologiques", a-t-il ajouté.

Les dirigeants d'Alphabet et de Google "pensent que le temps est venu pour qu'Alphabet évolue" vers cette transition, a commenté pour sa part Eric Schmidt. "Ces dernières années, j'ai consacré beaucoup de temps à des sujets scientifiques et technologiques, et à la philanthropie, et je compte m'y consacrer encore davantage", ajoute l'intéressé. En 2015, la holding Alphabet a été créée pour chapeauter Google et d'autres filiales.