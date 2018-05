publié le 11/05/2018 à 11:00

L'assistant vocal de Google vient de franchir une nouvelle étape. Duplex pourra désormais dialoguer avec des humains sans notre intervention et surtout sans que la personne en face ne s'en rende compte.



Un progrès considérable selon Alain Bensoussan, avocat spécialiste des nouvelles technologies. "C'est merveilleux, avant nos cerveaux passaient par nos mains. Maintenant, le rapport est d'humains à un objet très particulier" explique-t-il.

Il définit Duplex comme "une intelligence artificielle qui permet d'obtenir de l'information, de prendre des rendez-vous ou tout simplement de se passer d'un livre pour faire des recherches."

Selon l'avocat, pour combler le vide juridique qui entoure les assistants vocaux, "il faudrait créer un droit particulier pour savoir qu'on parle à un robot". Il propose par exemple d'interdire les "algorithmes malfaisants" ou de protéger les lanceurs d'alerte en cas de défaillance.

Les assistants vocaux construisent le lien social

Paradoxalement, il estime que cet assistant vocal "ne détruit pas le lien social mais le construit" car "il permet de libérer du temps aux humains pour faire autre chose". Par ailleurs, il ne s'inquiète pas des problèmes de sécurité des données tant que "le robot a été construit 'ethic by design', qu'il a une morale, une dignité. On est dans un nouveau monde" estime-t-il.



Alain Bensoussan va même plus loin : "les nouvelles technologies permettent de créer le bonheur. L'important c'est de continuer à fluidifier le rapport avec les machines pour pouvoir garder du temps pour d'autres choses. C'est ça le bonheur" conclut-il.