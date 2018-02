Google lance des stories pour les médias et des mails plus interactifs

publié le 14/02/2018 à 21:02

Google fait coup double pour proposer des contenus plus riches à ses utilisateurs. Le géant de Mountain View a annoncé mercredi 13 février sur son blog le lancement du format AMP Story, un nouveau format d’article en ligne visuel pensé pour une consommation mobile, et le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité AMP dans Gmail permettant d’afficher des contenus plus riche sans quitter l’interface de la messagerie.



La première nouveauté est largement inspirée des Stories de Snapchat. Après Facebook et Instagram, Google s’inspire à son tour du format vertical permettant de monter bout à bout des images, textes et vidéos pour mettre en scène des séquences de façon dynamique.

L’utilisateur peut passer de l’une à l’autre ou revient en arrière en appuyant à droite ou à gauche de l’écran de son mobile.

Des articles dynamiques à consommer sur mobile

Le système repose sur la fonction AMP (Accelerated mobile page) qui permet d’afficher des articles plus rapidement, dans une version minimaliste hébergée sur les serveurs de Google et non sur ceux des éditeurs de presse. Comme les articles AMP, les stories seront symbolisées par un petit éclair indiquant le chargement rapide dans les résultats des recherches Google.



Les AMP stories seront d’abord expérimentées aux États-Unis. Des articles de presse seront proposés sous cette forme par plusieurs éditeurs américains qui ont travaillé au développement du format avec Google. On retrouve parmi eux Cnn, le Washington Post, Condé Nast, Mashable ou Vox Media. Le système rappelle l'onglet Discover consacré aux médias par Snapchat depuis plusieurs mois.



Les éditeurs de contenus en ligne peuvent stocker ces formats sur leurs propres sites mais aussi les confier aux serveurs de Google pour qu'ils se chargent plus rapidement. Les internautes pourront les trouver en renseignant le nom du média à l’adresse g.co/ampstories. Google indiquera par la suite comment ces stories seront indexées à son moteur de recherche.



"Sur les smartphones et tablettes, les utilisateurs consultent beaucoup d'articles, mais n'en lisent entièrement que très peu", explique Rudy Galfi, chargé du développement d'AMP chez Google, sur un blog. "Les images, vidéos et infographies aident les éditeurs à capter le plus vite possible l'attention de leurs lecteurs et à la mobiliser avec des contenus immersifs et consultables aisément".

Une messagerie plus intelligente, mais aussi plus exposée ?

Google va aussi mettre à contribution la technologie AMP pour rendre les mails plus intelligents. L’intégration du standard AMP aux mails permettra aux développeurs de programmer des possibilités d’actions et de mises à jour au sein même des messages.



L’idée est de proposer tout un lot de services sous la forme de widgets intégrés aux mails pour ne plus avoir à effectuer des allers retours avec d’autres logiciels. Lors d’une invitation à un événement, un bouton dynamique permettra par exemple de répondre, de prendre rendez-vous ou de remplir un questionnaire. Il sera aussi possible de réserver directement un hôtel depuis l'interface Gmail.



Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir les experts en cybersécurité. Alors que les internautes peinent à appliquer les bons comportements à respecter en ligne, comme ne pas cliquer sur une pièce-jointe dont on ne connaît pas l'expéditeur, les experts voient dans ce nouvel outil un angle d'attaque supplémentaire pour les cybercriminels.