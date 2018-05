publié le 08/05/2018 à 18:41

Google s'apprête à faire le plein de nouveautés. Comme chaque année, le géant américain organise au printemps sa conférence Google I/O. Durant trois jours, cette convention réunit des développeurs Android autour d'ateliers et de tables rondes pour découvrir les nouveaux produits et logiciels conçuspar l'entreprise californienne ces derniers mois.



L'événement s'ouvre traditionnellement par une keynote pendant laquelle Sundar Pichai, le PDG de Google, passe en revue les nouvelles fonctionnalités d'Android et toutes les technologies appelées à intégrer nos smartphones dans les prochains mois. Il devrait notamment être question d'Android P, le successeur d'Android Oreo dont le nom complet n'a pas encore été officialisé et des avancées du groupe dans l'intelligence artificielle.

La conférence a lieu ce mardi 8 mai à partir de 19 heures (heure de Paris) au siège californien de l'entreprise à Mountain View. Les annonces sont à suivre en direct sur RTL Futur dans notre live ci-dessous.

Suivez les annonces de Google en direct

18h30 - Bienvenue dans ce live. Le PDG de Google est attendu sur la scène du Shoreline Amphitheater à 19h (10h, heure locale). La conférence devrait durer près d'une heure et demi, d'après le programme mis en ligne par Google.