Google I/O 2018 : Android, IA...Que prépare Google pour sa conférence annuelle ?

publié le 05/05/2018 à 10:02

Rendez-vous phare du calendrier de Google, la convention Google I/O est l'occasion pour la firme de Mountain View de présenter ses futurs produits et les prochaines évolutions logicielles d'Android. En informatique, l'acronyme I/O, issu de l'anglais Input/Output, désigne les échanges d'informations entre un processeur et ses périphériques. Pendant plusieurs jours, la convention I/O réunit ainsi des cadres et dirigeants de Google et des développeurs Android autour de plusieurs dizaines d'ateliers et tables rondes pour discuter de l'avenir de la société.



L'événement se déroule cette année du 8 au 10 mai au siège californien de l'entreprise à Mountain View. Pour la troisième année consécutive, le Shoreline Amphitheater accueillera la conférence d'ouverture, inaugurée par une keynote de Sundar Pichai. Dans cet écrin en plein air de quelque 22.000 places, le PDG de Google passera en revue les nouveautés d'Android et les technologies appelées à investir nos smartphones dans les prochains mois.

Les sujets de discussion devraient tourner cette année autour de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée et de la protection des données. Les annonces seront à suivre en direct à partir de 19 heures (heure de Paris) sur RTL Futur.

Le nom et les nouveautés du prochain Android

Comme chaque année, la future version d'Android devrait être au centre des débats. À commencer par son nouveau nom, qui pourrait être officialisé pour l'occasion. Après Lollipop (2014), Marshmallow (2015), Nougat (2016) et Oreo l'an passé, le système d'exploitation mobile le plus utilisé au monde pourrait être baptisé Popsicle (glace à l'eau), si l'on en croit la collection de fonds d'écran dévoilée au printemps par l'entreprise.







Sur le plan des fonctionnalités, Android P pourrait inaugurer un nouveau mode de navigation en intégrant de nouveaux gestes tactiles, comme la possibilité d'afficher le mode multitâche en faisant glisser son doigt vers le haut de l'écran. Un visuel publié par erreur sur le blog dédié aux développeurs Android a montré récemment une image d'une interface où les boutons "Home" et "multitâche" habituels ont laissé place à un bouton central allongé, rappelant le slider qui permet de faire défiler les application sur l'iPhone X.



Android P promet aussi des avancées en matière de protection de la vie privée. L'OS appliquera par défaut des connexions chiffrées sécurisées pour tout le trafic d'une application. Pour lutter contre les logiciels espions, les utilisateurs seront informés à chaque fois qu'une application demande à utiliser l'un des capteurs de leur smartphone.

L'intelligence artificielle au coeur des projets

La conférence devrait faire la part belle à l'intelligence artificielle. De Google Home à Google Assistant, en passant par les logiciels de reconnaissance d'images Google Lens et les oreillettes traductrices Pixel Buds, l'IA est au carrefour des projets de l'entreprise. Des nouveautés sont d'ores et déjà attendues pour l'application Google Photos. Le logiciel des enceintes Google Home pourrait être mis à jour et intégrer de nouvelles fonctions (comme la possibilité de programmer des actions automatisées) pour mieux rivaliser avec les produits concurrents d'Amazon.



Deux ans après le lancement de Daydream, une plateforme visant à mettre la réalité virtuelle à portée du grand public, Google doit répondre à l'offensive de Facebook qui a dévoilé un casque autonome abordable au début du mois. Google devrait aussi avoir un mot pour Android Auto, Android TV et Android Wear, ses systèmes d'exploitation pour les voitures, les téléviseurs et les objets connectés. Des annonces relatives aux ChromeBooks, les ordinateurs ultra-portables bon marché dédiés au marché de l'éducation, sont également pressenties pour répondre à la dernière mise à jour de l'iPad.