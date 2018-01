Google Home et Chromecast peuvent perturber les connexions WiFi

publié le 17/01/2018 à 17:28

C'est une mauvaise publicité dont Google se serait bien passé au sortir d'un CES triomphant. Omniprésent au salon de l'électronique grand public de Las Vegas avec son majordome virtuel Google Assistant, le géant du numérique est actuellement en train d'enquêter sur des dysfonctionnements causés par deux de ses produits phares, Google Home et Google Chromecast.



Selon les informations du site britannique The Register, plusieurs constructeurs de routeurs WiFi, tels que TP-Link, Netgear ou Linksys, déploient depuis quelques jours des correctifs afin de protéger leurs produits des bugs provoqués par l'enceinte intelligente et la clé HDMI de Google.

Les ingénieurs ont en effet mis en évidence un lien entre la perturbation du signal WiFi et la présence des objets connectés de Google sur le même réseau.

Trop de requêtes dans un court laps de temps

En cause, Google Cast, le protocole propriétaire de Google utilisé pour diffuser des contenus vidéo et audio depuis un appareil mobile vers une télévision connectée en passant par le réseau WiFi du foyer. Google Cast est utilisé à la fois par la clé HDMI Chromecast et l'enceinte Google Home.



Dans un post de blog, le fabricant TP-Link explique que lorsque les produits connectés de la firme de Mountain View se mettent en veille, des signaux continuent à être envoyés avec le protocole Google Cast afin de maintenir une connexion. Une fois rallumés par leur propriétaire, les appareils envoient une trop grande quantité de données et font planter le réseau WiFi qui sature.



"Ces paquets sont normalement envoyés dans un intervalle de 20 secondes, explique TP-Link sur son site. Lorsque l'appareil sort du mode "veille", cela peut dépasser plus de 100.000 paquets dans un court laps de temps". Et "plus votre appareil sera resté longtemps en veille, plus la quantité de paquets envoyée sera importante", précise un ingénieur de la firme.

L'ampleur du problème reste à établir

En cas de coupure de connexion, une solution peut être de redémarrer le routeur afin de vider sa mémoire. Il est aussi possible de désactiver la fonction "Cast" de l'appareil Android utilisé pour mettre un terme à ses communications.



Google a admis le problème et affirme que seuls quelques utilisateurs sont concernés. Un porte-parole français de la société assure que des employés travaillent à sa résolution. On ignore pour l'instant si les fournisseurs d'accès à Internet sont aussi impactés. Les opérateurs français n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.