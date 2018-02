publié le 22/02/2018 à 05:59

Actuellement, tous les contenus publiés sur Wikipedia le sont pas des hommes et femmes faits de chair et d'os, mais cela pourrait bien changer à l'avenir. Dans un article, publié sur le site de la Cornelle University Library, des chercheurs en intelligence artificielle de Google ont expliqué comment ils entraînent des logiciels à rédiger des articles semblables à ceux en ligne sur Wikipedia. Le projet, baptisé Google Brain a été lancé en 2011.



Dans le détail, pour rédiger un article sur un sujet, l'IA se base sur les dix première pages de résultats Google ; exceptées celle de Wikipedia ; ou en piochant dans la catégorie "Références" de l'encyclopédie en ligne. Là où un humain parvient à écrire un résumé tout en lui appliquant un style, la tâche est plus ardue pour une machine. Mais les performances de l'IA de Google sont plutôt positifs. Le style, la syntaxe et le format sont encourageants, voire proches de ce que l'on peut trouver sur Wikipedia.

Comme le note The Register, le risque pour l'IA, qui ne se base que sur les dix premières pages de Google, est de pouvoir reprendre des fake news.