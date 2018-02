Google Chrome : comment fonctionne le bloqueur de publicités ?

publié le 15/02/2018 à 16:28

Google s'attaque aux publicités intrusives sur Internet. Comme le géant américain l'avait annoncé en juin, son navigateur Chrome - utilisé par 56% des internautes à travers le monde - va bénéficier d'un bloqueur de publicité pour empêcher l'affichage des messages publicitaires les plus envahissants. Activé ce jeudi 15 février, cet outil repose sur les standards définis par la "Coalition for better ads" - à laquelle adhèrent aussi Facebook, Google et Microsoft -, qui a consulté 40.000 internautes nord-américains et européens pour définir les publicités les plus détestables sur ordinateur et sur mobile.



La firme de Mountain View explique les changements à venir dans un post de blog. Le bloqueur de Google arrêtera tous les formats publicitaires qui ne respectent pas les standards fixés par la coalition. Sur ordinateur, les formats concernés sont les vidéos et les sons en lecture automatique, les fenêtres pop-up recouvrant une partie de l'écran, les publicités couvrant l'écran et affichant un compte à rebours ainsi que les grands panneaux qui suivent le défilement de l'écran.

Les formats de publicités bloqués sur ordinateur Crédit : Google

Sur mobile, Google Chrome bloquera les fenêtres pop-up, les vidéos en lecture automatique avec du son, les publicités qui apparaissent après le chargement de la page et affichent un compte à rebours, les publicités qui couvrent plus de 30% de la page, les publicités en plein écran qu'il faut faire défiler avant de pouvoir les fermer et les pages de publicités qui s'affichent avant le chargement de la page.

Les formats publicitaires bloqués sur mobile Crédit : Google

Les éditeurs auront 30 jours pour se mettre aux normes

Pour cela, Google va passer au crible les sites Internet qu'il référence au regard des standards de la coalition. Ceux qui ne les respectent pas seront avertis qu'ils disposent de trente jours pour corriger le tir, sous peine de voir leurs publicités bloqués par Google Chrome. À la place, les visiteurs du site trouveront alors un message expliquant les raisons du blocage. Ils pourront choisir de désactiver le bloqueur.



Le bloqueur de publicité apparaîtra dans la barre de recherche Google Chrome sur ordinateur. Un bouton situé en haut de l'écran le matérialisera sur mobile. Google assure que Chrome bloquera aussi les publicités des régies de Google si elles contreviennent aux standards. Selon l'entreprise, près de 42% des sites Web qui ont reçu un message d'infraction aux standards de la coalition ont déjà modifié la façon dont la publicité s'affiche chez eux.

Offrir une meilleure expérience de la pub aux internautes

Google ne cherche pas à tuer la publicité en ligne par cette initiative. La firme de Mountain View entend lutter contre la pression publicitaire exercée par les messages qui ralentissent le chargement des pages Web, frustrent les utilisateurs et font le bonheur des adblockers concurrents. Utilisés par plus de 500 millions d'internautes, ces logiciels représentent un manque à gagner considérable pour les éditeurs. Google, qui tire l'essentiel de sa fortune de ses régies de publicité en ligne, souhaite pacifier les rapports entre les internautes et la publicité afin qu'elle soit plus rémunératrice pour les annonceurs.