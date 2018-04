publié le 12/04/2018 à 17:23

Dites adieu à la version Gmail que vous connaissez. En effet, Google préparerait un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités pour la version web de son service de messagerie. "Dans les prochaines semaines, nous lancerons un programme "early adopter" pour une nouvelle expérience sur Gmail" ont appris dans un mail les clients administrateurs de G Suite. Avec ces nouveautés, Google souhaite rapprocher l'application mobile de la version web. Et le géant américain de détailler les nouveautés.



En termes de design, Google promet "un aspect moderne et net". Si l'entreprise ne précise pas à quoi ressemblera la nouvelle version web de Gmail, plusieurs informations ont déjà fuité. The Verge aurait ainsi obtenu des captures d'écran du nouveau design. Selon le site internet, les utilisateurs auront le choix entre trois mises en page, dont une assez proche de la version actuelle.



This is the new Gmail design https://t.co/2nOs5nu6hT pic.twitter.com/DwCdmOPpVy — The Verge (@verge) 12 avril 2018

Côté fonctionnalités, le nouveau Gmail devrait proposer un accès facilité au Google Calendar. Un bouton "smart reply" devrait également être disponible, comme sur l'application mobile. Cette fonctionnalité propose des réponses automatiques à certains mails grâce au deep learning. Par ailleurs, le Gmail 2.0 offrira à ses utilisateurs une option "snooze" afin d'avoir un rappel du mail par Google à un moment choisi. Enfin, vous pourrez consulter vos mails sans connexion internet.