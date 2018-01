publié le 29/01/2018 à 18:40

C'est officiel depuis la semaine dernière, le Galaxy S9 sera dévoilé le 25 février prochain. Un an après avoir présenté le Galaxy S8 à New York, lors d'un événement spécial dont le principal enjeu était de tourner la page du naufrage du Galaxy Note 7 survenu quelques mois plus tôt, Samsung revient à ses anciennes habitudes espagnoles.



Le smartphone le plus attendu du premier semestre 2018 fera l'objet d'une conférence de presse à Barcelone, en amont du Mobile World Congress, qui se tiendra du 26 février au 1er mars dans la capitale de la Catalogne.

À un peu moins d'un mois de l'événement, les contours de l'appareil sont déjà largement connus. RTL Futur fait le point sur les caractéristiques attendues du prochain smartphone haut de gamme de Samsung.

Un design très proche du Galaxy S8

Comme à son habitude, le blogueur Evan Blass, spécialisé dans les fuites de smartphones, a coupé court à toute forme de suspense autour du design du Galaxy S9 et du Galaxy S9+. Evan Blass a diffusé vendredi 26 janvier plusieurs clichés des appareils confirmant leur ressemblance avec la génération précédente. Proposés avec deux diagonales de 5,8 et 6,2 pouces, les deux smartphones bénéficient toujours d'un écran sans bords Infinity Display légèrement incurvé sur le côté.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2018

Le Galaxy S9 et le S9+ devraient toujours être capables d'afficher une définition QuadHD (2960x1440 pixels) tout en laissant le choix à l'utilisateur d'opter pour une image en Full HD pour gagner en autonomie.



Comme chaque année, Samsung devrait équiper son nouveau flagship des puces les plus puissantes du marché. En France, le Galaxy S9 sera propulsé par le processeur Exynos 9810 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une unité dédiée à l'intelligence artificielle viendra en appui de la plupart des fonctions du smartphone, à la manière de ce que propose déjà Huawei avec le processeur Kirin 970. La pouce Snapdragon 845 de Qualcomm est attendue aux États-Unis.



L'intelligence artificielle du processeur devrait être mise à profit de l'assistant vituel Bixby, dont l'aventure n'a jamais vraiment démarré encore dans l'Hexagone, faute de traduction et de services partenaires. Une nouvelle interface basée sur Android 8.0 Oreo devrait renouveler l'expérience utilisateur proposée par Samsung. Le site SamMobile évoque même une refonte graphique de la surcouche logicielle.

Nouveau capteur photo et reconnaissance faciale

Comme le suggère l'invitation adressée à la presse par Samsung, le Galaxy S9 devrait particulièrement mettre l'accent sur la partie photo. La presse spécialisée fait état d'un capteur à ouverture variable jusqu'à f/1.5 pour améliorer la qualité des clichés en basse luminosité. Un mode vidéo ralenti capable d'enregistrer près de 500 images par seconde en Full HD (1080p) est également pressenti.

Le Galaxy S9 sera présenté le 25 février 2018 Crédit : Samsung

Samsung devrait améliorer le système de reconnaissance faciale du Galaxy S9 en proposant un dispositif qui associerait le capteur infra-rouge du scanner d'iris (déjà en place sur le Galaxy S8) et l'appareil photo en façade. L'outil serait capable de déverrouiller l'appareil de jour comme de nuit avec plus de précision et de sécurité que tous les systèmes de reconnaissance faciale proposés par Samsung jusqu'à présent.



Selon Evan Blass, les capteurs du Galaxy S9 pourraient aussi être utilisés pour suivre le visage de l'utilisateur et animer des avatars en mode selfie, à la manière des Animojis de l'iPhone X d'Apple. Les photos publiées par le blogueur montrent un nouveau positionnement du capteur d'empreintes digitales, qui serait désormais placé sous la caméra arrière de l'appareil.



Le prix du Galaxy S9 pourrait être revu à la hausse. Selon un rapport récent relayé par ETNews, le smartphone serait proposé une cinquantaine de dollars plus cher que son prédécesseur en Corée du Sud. En France, le Galaxy S8 était affiché à 809 euros à la sortie.