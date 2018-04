et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/04/2018 à 10:13

Le monopole de Facebook va-t-il s'écrouler ? Le réseau social fondé par Mark Zuckerberg traverse une période compliquée. L'entreprise britannique Cambridge Analytica aurait volé à Facebook les données de dizaines de millions de profils. Sur son compte, Mark Zuckerberg a reconnu fin mars la responsabilité du groupe, expliquant qu'il y avait eu des erreurs de la part du géant américain.



Une position partagée par Thomas Fauré, président et fondateur de Whaller, un réseau social français sans publicité et sans commercialisation des données. "Facebook est coupable mais l'utilisateur est complice. Le modèle économique de Facebook est connu : il repose sur l'exploitation de données et la vente de publicité", explique-t-il sur RTL.

"On a parlé de 87 millions de personnes touchées dans le monde entier. C'est gigantesque", s'alarme-t-il. "Ces gens-là ont vu toutes leurs données mais aussi toutes les pages qu'ils avaient consultées, leurs partages, leurs likes, leur comportement fuiter", poursuit Thomas Fauré.

Si le fondateur de Whaller se défend d'être "futurologue", il estime cependant que "la branche commence à être sciée. Les gens prennent conscience que Facebook, ce ne sont pas des gentils qui veulent vous mettre en contact avec votre mère ou votre frère. La roue tourne !", conclut-il.