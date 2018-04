Free Mobile victime d'une panne réseau dans toute la France et à l'étranger

publié le 25/04/2018 à 18:19

De nombreux abonnés de Free Mobile n'ont pas pu accéder au réseau de l'opérateur ce mercredi 25 avril. Les difficultés concernent le réseau 3G/4G et les communications téléphoniques. Les utilisateurs ne pouvaient plus envoyer de SMS, surfer sur Internet, ni passer des appels sans se connecter à un réseau WiFi. Les premières difficultés ont été constatées au début de la journée. De nombreux clients de l'opérateur se sont plaints sur les réseaux sociaux.



Selon le site Down Detector, la panne a concerné des utilisateurs situés aux quatre coins du pays. Le site Univers Freebox fait aussi état de difficultés rencontrées par des abonnés basés en Belgique, au Canada, en Italie, à La Réunion et en Guyane. Free Mobile n'a pas encore communiqué sur l'origine et l'ampleur de la panne. Contacté par RTL.fr, l'opérateur assure que le service est rétabli depuis 13 heures. La courbe des signalements du site Down Detector suggère un retour à la normale progressif depuis le début d'après-midi.

Les pannes rapportées par les utilisateurs de Free sur Down Detector Crédit : Down Detector