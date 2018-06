Ford dévoile une veste connectée pour les cyclistes

publié le 18/06/2018 à 16:35

Les cyclistes sont de plus en plus nombreux en ville, mais aussi plus vulnérables. Pour y remédier, dans le cadre de sa campagne "Share the Road" (partager la route), Ford a dévoilé le 15 juin le prototype de sa veste connectée dédiée aux cyclistes, pour renforcer leur sécurité et leur visibilité sur la route.



En 2017, la mortalité des cyclistes était en hausse de 7% par rapport à 2016, d'après les chiffres de l'Observatoire nationale Interministériel de la sécurité routière. Des employés londoniens de Ford ont ainsi conçu une veste connectée qui permet une meilleure communication des cyclistes avec les autres véhicules en circulation. Munie de LED, la veste intègre des clignotants sur les manches et des feux stop dans le dos.

Les cyclistes n'auront plus à consulter directement leur téléphone. En se connectant au PS du smartphone, la manche droite ou gauche vibre pour indiquer l'itinéraire. L'utilisateur peut également passer des appels, recevoir des messages ou faire répéter les indications de navigation grâce à un casque intégré.

Encore à l'état de prototype, le constructeur espère maintenant déposer un brevet sur cette technologie afin de commercialiser la veste ou vendre la licence à des partenaires.

