Fin de la neutralité du Net : à quoi ressemblerait un Web à deux vitesses ?

publié le 23/11/2017 à 20:39

La neutralité du Net est en danger aux États-Unis. Dans le cadre de son entreprise de dérégulation de l'économie, l'administration de Donald Trump souhaite supprimer l'obligation faite aux opérateurs de respecter l'un des plus grands principes régissant le Web. La neutralité du Net est l'une des règles fondatrices d'Internet.



Elle garantit aux internautes une égalité d'accès, de consultation et de traitement des contenus diffusés sur Internet sans aucune discrimination à l'égard de la source, du contenu ou de la destination des données. Elle permet à tous les internautes d'avoir un libre accès au Web sans restriction.

Longtemps tacite, la neutralité du Net a force de loi aux États-Unis depuis début 2015, lorsque l'administration Obama a institué un cadre réglementaire considérant l'Internet comme un bien public, et en Europe, où les régulateurs des télécoms l'ont inscrit dans le règlement sur l'Internet ouvert en mai 2016.

Un principe dans le viseur des opérateurs

Le principe fait débat aux États-Unis. La Commission fédérale des communications (FCC), le régulateur des télécoms américains, entend détricoter les mesures mises en place pendant les mandats de Barack Obama. Le président de la FCC a dévoilé mardi 22 novembre un projet d'abrogation du décret de 2015 interdisant aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer ou ralentir l'accès des clients au Web.



Soutenu par Verizon, Comcast et AT&T, les trois principaux opérateurs du pays, le texte a de grandes chances d'être approuvé le 14 décembre prochain, malgré la mobilisation de plusieurs services et patrons influents du Web. Pour les défenseurs de l'abrogation, il s'agit de lever un frein à l'investissement qui assimile les opérateurs au service public.

Vers un Internet à deux vitesses

La disparition de la neutralité du Net aurait de grands effets sur le quotidien des internautes américains. Les défenseurs du principe redoutent que les opérateurs en profitent pour mettre en place un Internet à deux vitesses. Libres de commercialiser des offres d'accès prioritaire au réseau, ils pourraient faire payer l'accès à un débit plus rapide, bloquer les sites d'actualité allant contre leurs intérêts et facturer davantage les internautes friands de sites de streaming, gros consommateurs de bande-passante.



Pour illustrer les conséquences de la fin de la neutralité du Net, la Quadrature du Net, une association française de défense des libertés sur Internet, avait publié un montage montrant à quoi pourrait ressembler les offres proposées par les fournisseurs d'accès sans les garde-fous de la neutralité du Net. L'accès à tous les services utilisés gratuitement au quotidien serait facturé au détail, en plus de l'abonnement mensuel.

Une offre fictive d'accès à Internet sans la neutralité du Net Crédit : La Quadrature du Net

Dans ce scénario fictif, un internaute devrait ainsi dépenser 29.99 euros pour accéder au portail général, puis 5 euros pour utiliser les moteurs de recherche, 15 euros pour consulter des sites pornographiques, 5 euros pour lire la presse, 5 euros pour suivre les résultats sportifs et encore 10 euros pour surfer sur ses réseaux sociaux favoris. Soit une cinquantaine d'euros au minimum pour des services dont l'accès est gratuit à l'heure actuelle.

Et en France ?

Faut-il s’inquiéter de voir disparaître la neutralité du Net en France ? Inscrit dans la loi en octobre 2016, ce principe d'égalité ne risque pas d'être remis en cause à l'heure actuelle. Mais l'exemple américain pourrait faire boule de neige et donner des idées à certains de l'autre côté de l'Atlantique. La Quadrature du Net observe d'ailleurs que certains "gros groupes possédant à la fois le réseau, des services culturels et des médias" tendent déjà à favoriser des services par rapport à d'autres dans les bouquets presse et TV des boxes Internet.