publié le 01/05/2018 à 21:06

Facebook veut marcher sur les plates-bandes de Match Group, la maison-mère de Tinder. Mark Zuckerberg a annoncé mardi 1er mai que le plus grand réseau social du monde allait enrichir son éventail de fonctionnalités avec un service de rencontres pour les utilisateurs désireux de nouer des relations durables.



"Cela sera destiné à construire des relations authentiques et durables, pas seulement les plans d'un soir", a fait savoir Mark Zuckerberg à San José, où il introduisait la conférence annuelle du groupe, Facebook F8. Le service sera lancé dans les prochains mois.

La fonction "Dating" sera intégrée directement dans l'application et proposée en option aux utilisateurs de plateforme. "Nous l'avons conçue en prenant en compte la vie privée et la sécurité. Vos amis ne verront pas votre profil et vous ne serez suggéré qu'à des gens qui ne sont pas vos amis", a indiqué Mark Zuckerberg.

Vos amis n'en seront pas informés

Les internautes qui le souhaitent pourront créer un profil à partir de leur page personnelle. Leurs contacts ne seront pas informés qu'ils utilisent ce service. Seul le prénom de l'utilisateur apparaîtra dans cette section du site. Les utilisateurs pourront discuter au sein d'une messagerie instantanée dédiée. Mais ils ne pourront pas partager de photos. L'interface présentée lors de la conférence suggère une intégration poussée des événements et des groupes Facebook.

Facebook se lance dans le dating Crédit : Capture d'écran

Facebook n'a pas précisé si "Dating" sera disponible pour les usagers qui se déclarent "en couple" ou "mariés". Mark Zuckerberg a présenté la fonctionnalité en expliquant qu'elle a été conçue pour les utilisateurs qui se déclarent "célibataires". Dans la foulée des annonces, l'action du groupe Match, qui détient les applications Tinder, Meetic et Match, a chuté de plus de 20% à Wall Street.

Un outil pour effacer les données partagées par les apps

Parmi les autres innovations annoncées mardi par le réseau social, figure la fonctionnalité "Clear history". Cet outil donnera la possibilité aux utilisateurs d'effacer leurs données de navigation et de contrôler quels sont les applications et les Internet tiers qui envoient des informations à Facebook lorsqu'ils les utilisent.



Cette nouvelle fonctionnalité veut répondre aux préoccupations apparues après le scandale Cambridge Analytica, qui avait vu cette firme britannique d'analyse de données utiliser celles des utilisateurs de Facebook à des fins politiques lors de la dernière élection présidentielle américaine.