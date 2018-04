publié le 10/04/2018 à 15:33

Facebook joue la carte de la transparence à quelques heures de l'audition de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain. Comme annoncé ces derniers jours, le réseau social a mis en ligne mardi 10 avril un outil permettant aux utilisateurs de vérifier si leurs données personnelles et celles de leurs amis ont été compromises dans l'affaire Cambridge Analytica. La page est accessible depuis la mi-journée du 10 avril sur le centre d'aide de Facebook. Deux possibilités sont à envisager.



Soit votre compte n'a pas été connecté à This is Your Digital Life, l'application de quizz qui a permis à Cambridge Analytica de récolter les données d'au moins 87 millions de comptes à travers le monde, et vos informations n'ont donc pas été partagées avec la société de marketing numérique. Le message suivant s'affiche alors.



Facebook a mis en ligne un outil pour vérifier si vos informations ont été récupérées par Cambridge Analytica Crédit : Facebook

Soit vous ou l'un de vos amis avez téléchargé l'application et Facebook vous indique la liste des données qui ont été récupérées par ce biais par l'entreprise britannique. Le réseau social vous proposera aussi de modifier vos paramètres de confidentialité et de restreindre les accès accordés aux applications tierces.

Facebook a également commencé à prévenir directement les 87 millions d'utilisateurs touchés par la fuite de données. Depuis lundi, un message intitulé "Protéger vos informations" s'affiche en haut de leur fil d'actualité pour leur indiquer s'ils sont liés directement ou indirectement avec l'application This is Your Digital Life et quelles données ont été compromises. En France, 76 personnes ont téléchargé l'application, selon Facebook.

Facebook a commancé à prévenir les utilisateurs concernés par la fuite de données Crédit : Faebook

Facebook estime que les données de 87 millions de personnes, dont 211.667 en France, ont potentiellement été récupérées frauduleusement par la société Cambridage Analytica par l'intermédiaire de l'application This is Your Digital Life afin de peser dans la campagne numérique de Donald Trump. Le président de Facebook Mark Zuckerberg va témoigner devant le Congrès américain ces 10 et 11 avril pour s'expliquer sur le rôle de Facebook dans cette fuite de données.