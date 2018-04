Facebook Messenger va permettre de supprimer des messages après envoi

publié le 09/04/2018 à 20:45

Facebook s’excuse une fois de plus. Le site américain TechCrunch a révélé le 5 avril que certains messages envoyés par Mark Zuckerberg et des dirigeants de l’entreprise sur Messenger avaient disparu des messageries de leurs destinataires. Interrogé par le site spécialisé, la société a reconnu les faits et présenté ses excuses aux utilisateurs pour ces pratiques aux faux airs de privilège.



Cette fonctionnalité est en effet réservée à un cercle restreint de dirigeants de l’entreprise et n’est pas accessible aux utilisateurs lambda. Ces derniers peuvent supprimer un message envoyé mais il s’affichera toujours chez le correspondant. Facebook a expliqué que le piratage des emails de Sony en 2014 avait amené l’entreprise à prendre certaines dispositions pour protéger les communications de ses cadres.

Une annonce encore floue

En proie à une rupture de confiance des internautes depuis la révélation de l’exploitation abusive des données d’au moins 87 millions d’utilisateurs à leur insu par une entreprise qui travaillait pour la campagne numérique de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine, Facebook a fait amende honorable et promis à Bloomberg que cette fonctionnalité avait vocation à être étendue à tous les utilisateurs de Messenger et qu'elle ne serait plus utilisée pour ses dirigeants jusqu'à nouvel ordre.

La société n’a pas précisé dans combien de temps le grand public pourrait en profiter ni sous quelle forme. L’option pourrait prendre la forme d’un minuteur, à l’instar des messages de WhatsApp ou Telegram qu’il est possible de programmer afin qu’ils s’autodétruisent au bout d’une certain temps. Elle pourrait aussi s'apparenter à ce que propose Instagram qui permet de supprimer un message envoyé dans la messagerie du destinataire si celui-ci ne l'a pas encore lu.