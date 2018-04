publié le 11/04/2018 à 19:06

À en croire Mark Zuckerberg, tout le monde est égal devant le détournement des données personnelles sur Facebook. Auditionné par la commission de l'Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants du Congrès américain ce mercredi 11 avril, le président-fondateur de Facebook a affirmé que les données de son propre compte sur le réseau social avaient été exploitées par des "tiers malveillants", sans préciser lesquels.



"Vos données personnelles font-elles partie des informations qui ont été vendues à des tiers malveillants", lui a demandé la députée démocrate de Californie, Anna Eshoo. "Oui", a sobrement répondu le milliardaire, sans préciser s'il s'agissait de l'entreprise britannique Cambridge Analytica, accusée d'avoir exploité frauduleusement les données personnelles de 87 millions de comptes Facebook à des fins politiques lors de la dernière élection présidentielle américaine.

Un audit interne de plusieurs mois

Mark Zuckerberg a expliqué que des dizaines de milliers d'applications ont eu accès aux données personnelles des utilisateurs avant que Facebook ne modifie les règles d'utilisation des API (les interfaces faisant le lien entre les applications extérieures et le réseau social) en 2014. Comme lors de son audition devant les sénateurs mardi, le milliardaire a admis qu'il faudra plusieurs mois pour que l'audit lancé par Facebook sur les dizaines de milliers d'applications qui ont pu accéder aux données des utilisateurs du réseau social à cette époque ne parvienne à son terme.

Mark Zuckerberg n'a pas indiqué non plus s'il avait lui-même installé l'application "This is your digital life", le quizz psychologique utilisé par Cambridge Analytica pour aspirer les informations personnelles liées aux comptes Facebook des personnes qui y ont répondu ou si ses données avaient été recueillies par l'intermédiaire de l'un de ses contacts sur le réseau social qui aurait utilisé l'application. En début de semaine, Facebook a mis en ligne un outil permettant à ses utilisateurs de savoir si leurs données sont concernées par ces pratiques.

Un scandale inédit

Selon Facebook, 87 millions de comptes Facebook ont été compromis à travers le monde, dont plus de 211.000 en France, par ce biais entre 2014 et 2015. Cette affaire a mis en lumière l'exhaustivité des informations personnelles hébergées sur les serveurs de Facebook et le manque de protection des données exploitées par les tiers.



En pleine controverse, Mark Zuckerberg a été interrogé pendant plus de cinq heures par les sénateurs américains mardi. Il a présenté ses excuses et reconnu une erreur personnelle mais n'a pas manifesté de volonté de changer le modèle économique de Facebook, basé sur l'exploitation des données personnelles et leur revente à des tiers à des fins de ciblage publicitaire. Facebook a annoncé plusieurs mesures visant à mieux protéger ces informations.