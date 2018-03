publié le 21/03/2018 à 09:50

Facebook est dans la tourmente. L'action du premier réseau social mondial a dévissé lundi 19 mars après les révélations sur l'utilisation des données personnelles de millions d'utilisateurs lors de la campagne présidentielle de Donald Trump. Le New York Times et The Guardian ont révélé ce week-end que le cabinet d'analyse Cambridge Analytica aurait aspiré les données personnelles de près de 50 millions de membres du réseau social afin de cibler plus précisément les campagnes du magnat de l'immobilier pendant la course à la Maison Blanche.



L'essentiel des utilisateurs n'avait pas donné leur accord à une telle opération. Le cabinet d'analyse a utilisé un quizz présenté comme une étude académique pour collecter ces informations. Un peu plus de 200.000 internautes ont répondu à l'enquête et donné accès à certaines informations personnelles (les pages aimées, les "j'aime" postés et leur identité Facebook notamment) au programme.

Par un jeu de chaises musicales entre les autorisations accordées par les utilisateurs, l'application a aussi pu accéder à certaines données de leurs contacts sans qu'ils n'aient jamais exprimé leur consentement. Des millions de citoyens américains se demandent aujourd'hui s'ils n'ont pas participé indirectement à faire élire le magnat de l'immobilier en 2016.

Contrôler les autorisations des applications sur Facebook

L'affaire met en lumière la nécessité de vérifier régulièrement les paramètres de votre compte Facebook et des autres plateformes Internet. Depuis 2015, le réseau social limite le nombre de données personnelles susceptibles d'être collectées. La liste d'amis ne peut par exemple plus être transmise automatiquement à une application tierce. Un certain nombre de fonctionnalités permet aux utilisateurs de définir les informations qu'ils acceptent de partager.



Il faut se rendre dans l'onglet "Paramètres" puis dans la section "Applications" pour vérifier la liste des programmes auxquels votre compte Facebook est associé. Il est possible de supprimer les applications de votre choix en cliquant sur la petite croix grise qui apparaît lorsque vous passez votre souris dessus.

Listes des autorisations accordées à une application Crédit : RTLnet

Une autre option consiste à modifier les autorisations accordées aux applications en choisissant au cas par cas les informations que vous consentez à partager avec elle. Les applications demandent toujours un accès aux données publiques du profil comme l'âge, le nom ou le sexe.



Mais certaines demandent des droits étonnants, comme cette application de web radio qui possédait depuis plusieurs années un accès au profil public de l'auteur de ces lignes mais aussi aux informations relatives à sa situation amoureuse, sa date d'anniversaire, son parcours professionnel, ses photos, à ses opinions politiques et aux groupes qu'il gérait.

Certaines applications demandent des autorisations loin d'être nécessaires à leur fonctionnement Crédit : RTLnet

Comment supprimer totalement les données collectées

Même après avoir modifié les autorisations cédées ou supprimé l'application, celle-ci peut conserver vos données. Afin de se conformer au règlement européen sur la protection des données personnelles, Facebook met des informations à disposition de ses membres pour leur permettre de reprendre le contrôle de leurs données. Le réseau social explique par exemple comment contacter directement une application pour demander la suppression totale des données qu'elle a collectées.

Facebook fournit des informations pour aider ses membres à reprendre le contrôle de leurs données personnelles Crédit : RTLnet

Pour reprendre totalement la main sur son compte Facebook, il est aussi utile de faire un tour par les sections "Applications, sites web et modules", qui permet d’utiliser des applications, modules complémentaires, jeux et sites Internet sur Facebook et ailleurs, et "Applications que d'autres utilisent". Cette dernière permet en effet à certains de vos contacts d'accéder à de nombreuses informations relatives à votre compte par l'intermédiaire d'applications communes.

La section "applications que d'autres utilisent" Crédit : RTLnet

Comment faire sur Google et Twitter ?

Cette bonne hygiène numérique est à respecter sur toutes les plateformes du Web. Google propose différents outils pour permettre aux utilisateurs de gérer les accès à leur compte principal dans la page "Connexion et Sécurité". La page "Sécurité" recense les dernières activités liées à votre compte et propose des solutions.



Elle liste au passage les applications qui ont un accès plus ou moins important à vos données. L'ensemble des applications bénéficiant de permissions est également consultable dans la page "Permissions". Il est possible de modifier les droits d'accès et de supprimer les applications indésirables.

Liste des applications qui ont accès à votre compte Google Crédit : RTLnet

Twitter fournit la liste des applications disposant d'un accès à votre compte dans les paramètres de votre compte et permet assez facilement de révoquer celles de votre choix.

Liste des applications autorisées à accéder à un compte Twitter Crédit : RTLnet