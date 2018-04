publié le 10/04/2018 à 17:02

Facebook est sur le grill. Mark Zuckerberg est attendu mardi 10 et mercredi 11 avril devant le Congrès américain. Le président-fondateur du réseau social, 33 ans, est auditionné ce mardi au Sénat (20h15, heure française), puis le lendemain à la Chambre des représentants (16h, heure française) à Washington. Le milliardaire devra répondre devant les parlementaires américains des différents scandales dans lesquels est empêtrée son entreprise. Il a d'ores et déjà prévu d'endosser la responsabilité personnelle des erreurs commises par la plateforme.



La dernière en date, l'affaire Cambridge Analytica - du nom de l'entreprise de conseil britannique accusée d'avoir siphonnée les données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook pendant la campagne présidentielle américaine pour faire élire Donald Trump - a jeté une lumière crue sur le modèle économique du réseau social basé sur la collecte et l'exploitation de l'intégralité des informations personnelles laissées par les utilisateurs derrière eux.

Comment suivre les auditions en direct

Les interrogatoires des parlementaires devraient dépasser le cadre de ce scandale et passer en revue les dernières polémiques chevillées à Facebook, de la stratégie d'influence de la Russie en 2016, à l'essor des fake news, en passant par l'absence de régulation des entreprises du numériques qui tirent l'essentiel de leurs revenus du ciblage publicitaire et la nouvelle législation européenne sur la protection de la vie privée en ligne des internautes, qui entre en vigueur fin mai.

Les déclarations de Mark Zuckerberg seront retransmises en direct à la télévision américaine et sur certains sites Internet. Mardi 10 avril, la "conversation publique" du président de Facebook sera diffusée sur le site du comité judiciaire du Sénat. Mercredi, le témoignage du milliardaire devant la Chambre des représentants sera retransmise sur le site de la commission de l'Énergie et du commerce.



Le président de Facebook a été accueilli mardi par une centaine de mannequins en carton à son effigie postés devant le Capitole par l'ONG américaine de défense des libertés numériques Avaaz. Tous étaient vêtus du même t-shirt "Fix Facebook", lui demandant de réparer le réseau social, comme il s'y était engagé dans sa résolution pour l'année 2018.

