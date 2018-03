publié le 10/03/2018 à 20:32

De quoi rassurer les usagers de Facebook. Certains internautes ont alerté cette semaine sur une possibilité, offerte par le réseau social, de trouver les profils d'autres personnes en indiquant leur numéro de téléphone dans la barre de recherche. Cela inquiète certains usagers, soucieux de la protection de leur vie privée, mais un passage dans les paramètres de Facebook permet de s'en prémunir.



Pour ne pas être trouvé au moyen de son numéro de téléphone, il convient de se rendre dans les paramètres de Facebook, via la petite flèche vers le bas située tout en haut à droite de la page du site. Les paramètres sont accessibles juste au-dessus de "déconnexion". Une fois dans les paramètres, l'usager doit se rendre dans la partie "confidentialité".

Dans cet encart "confidentialité", plusieurs questions s'affichent. L'avant-dernière, "Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni ?" est celle à laquelle il convient de s'intéresser. La réponse, prédéfinie sur "tout le monde", peut-être changée à n'importe quel moment via l'onglet "Modifier". Reste à choisir entre "Amis" et "Amis et leurs amis", la première option étant, de toute, la plus fiable en termes de respect de la vie privée.