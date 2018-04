publié le 11/04/2018 à 09:51

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait son mea-culpa mardi 10 avril devant le Congrès américain pour avoir échoué à protéger la vie privée des utilisateurs du réseau mondial, dont les données personnelles ont pu être utilisées à des fins politiques. Et les sénateurs l'ont plutôt bousculé sur la confidentialité au sein du réseau social.



"Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé", a-t-il lancé, la voix marquée par l'émotion. "C'est dans l'esprit américain de revendiquer les erreurs et de faire amende honorable (...) Ça plait beaucoup aux Américains et ça permet de vite se faire pardonner", analyse Jérémie Mani, spécialiste des réseaux sociaux.

Selon le président de Netino, entreprise française de gestion de contenus, "ce n'est pas [la] faute personnelle" de Mark Zuckerberg, "si ce n'est qu'il est président de cette société". Et de poursuivre : "Facebook a un modèle économique basé sur la publicité", ce que "les gens semblent découvrir aujourd'hui". Mais "ce n'est pas nouveau".

Et ça va continuer. Car Mark Zuckerberg ne compte pas changer de modèle économique, en faisant payer un abonnement aux membres de Facebook par exemple. "La seule chose qu'il craint est la régulation imposée (...) Le fait que le Congrès, les sénateurs, qu'ils soient Américains, Européens ou Asiatiques, imposent à Facebook des contraintes beaucoup plus fortes", explique Jérémie Mani.