Facebook a désormais deux patrons français de l'intelligence artificielle

Facebook mise plus que jamais sur la France pour développer ses intelligences artificielles. Au lendemain de l'annonce de nouveaux investissements dans ce domaine en France, l'entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé mercredi 24 janvier qu'un nouveau Français allait superviser les recherches en intelligence artificielle du réseau social. Jérôme Pesenti, ancien responsable du programme Watson d'IBM, devient le bras droit de Yann LeCun. Facebook compte désormais deux Français à la tête de son unité de recherche en intelligence artificielle.



Personnalité phare de l'IA chez Facebook, Yann LeCun ne dirigera plus les aspects opérationnels des recherches de l'entreprise. Il prend en charge la direction scientifique et l'orientation stratégique du groupe dans l'IA. Jérôme Pesenti prend le contrôle du laboratoire de recherche FAIR lancé par Yann LeCun en 2013. Il conduira également les activités de l'entité AML (Applied Machine Learning), dédiée à l'apprentissage automatique, dont le but est d'intégrer les technologies du laboratoire aux produits grand public de Facebook.

Cette arrivée doit permettre d'unifier les efforts du groupe dans l'intelligence artificielle en rapprochant la recherche fondamentale du groupe AML. "Dans mon nouveau rôle, je m’assurerai que nous continuons à faire progresser nos recherches sur l’IA et que nous aidions les produits Facebook à être plus intelligents, utiles et significatifs. Je suis très impatient et honoré de rejoindre cette équipe!”, a commenté Jérôme Pesenti sur Facebook.

Ancien de l'École normale supérieure, titulaire d'un DEA en sciences cognitives à l'Université Pierre et Marie Curie et d'un doctorat de mathématiques à l'Université Paris-Sud, Jérôme Pesenti peut se targuer d'une expérience d'une vingtaine d'année dans le machine learning. Co-fondateur de la société d'analyse de langage textuel Vivisimo, il a rejoint IBM en 2012 où il a travaillé pendant quatre ans au développement de l'intelligence artificielle Watson d'IBM, le super-ordinateur capable de comprendre le langage humain et de détecter de façon précoce des mutations génétiques à l'origine de tumeurs.



À l'instar des autres géants du numérique, Facebook investit massivement dans l'intelligence artificielle pour améliorer sa compétitivité et les outils qu'il fournit à ses utilisateurs. Le réseau social a annoncé lundi un investissement de dix millions d'euros supplémentaires pour son laboratoire parisien de recherche fondamentale dont les effectifs sont appelés à doubler d'ici à 2022.