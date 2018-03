Facebook va vous permettre d'effacer plus facilement vos données

publié le 28/03/2018 à 16:30

Facebook veut regagner la confiance de ses utilisateurs. En proie à un scandale sans précédent, le réseau social a annoncé mercredi 28 mars de nouvelles mesures pour permettre aux internautes de mieux contrôler leurs données personnelles. Après les excuses formulées par Mark Zuckerberg le 21 mars, l'entreprise a fait part dans un communiqué de son intention d'offrir "un contrôle simplifié et maximal de leurs paramètres de confidentialité" à ses membres.



"Comme Mark Zuckerberg l'a souligné la semaine dernière, nous allons tout faire pour protéger les informations de nos utilisateurs et limiter les abus sur la plateforme. Notre constat est le suivant : nous devons rendre nos paramètres de confidentialité plus faciles à comprendre, à trouver et à utiliser", explique l'entreprise.

Tous les réglages dans un même espace sur mobile

La première mesure vise à centraliser les paramètres de confidentialité de l'application mobile dans une seule et même interface. Jusqu'à présent, les réglages concernant les préférences publicitaires, la confidentialité ou la sécurité s'étalaient sur une vingtaine d'écrans différents.

Facebook veut simplifier l'accès à ses outils de confidentialité Crédit : Facebook

Ils seront bientôt regroupés dans un même espace intitulé "Raccourcis de confidentialité". Les utilisateurs pourront y contrôler leurs informations personnelles et la visibilité de leurs publications. Cette évolution avait été annoncée dès janvier par le groupe pour se conformer au règlement européen sur la protection des données personnelles qui entre en application fin mai.

Des outils pour supprimer plus facilement des données

Facebook va également simplifier la gestion des traces laissées par les utilisateurs sur la plateforme. Le réseau social va permettre à ses membres d'accéder plus rapidement à toutes leurs publications, qu'il s'agisse d'un commentaire, d'un like, d'une photo, d'une recherche ou un d'un statut. Toutes ces informations seront regroupées dans un seul et même endroit avec la possibilité de les supprimer.



Facebook va aussi faciliter le téléchargement des données partagées par ses utilisateurs sous la forme d'une copie lisible et sécurisée afin de les transférer vers un autre service ou de les supprimer.



L'enceinte connectée attendra

Accusé d'avoir permis à une entreprise privée de communication britannique d'utiliser les données 50 millions d'utilisateurs du réseau social à des fins politiques sans avoir recueilli leur consentement explicite, l'empire de Mark Zuckerberg fait l'objet de plusieurs enquêtes en Europe et aux États-Unis. Le réseau social doit également composer avec une fronde des internautes à travers la campagne #DeleteFacebook.



Cette affaire remet en cause le fondement de son modèle, l'exploitation des données personnelles des internautes. Selon Bloomberg, ces turbulences auraient convaincu l'entreprise de retarder le lancement de son enceinte connectée à assistance vocale, un produit en plein essor aux États-Unis capable de collecter de nombreuses informations personnelles au coeur du foyer de ses propriétaires.