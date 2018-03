publié le 30/09/2016 à 10:23

Une fin spectaculaire pour une mission spatiale historique. Après douze ans de bons et loyaux services, la sonde Rosetta va s'écraser volontairement ce vendredi 30 septembre à la mi-journée sur la comète Tchouri. "Toute chose a une fin, on se pose et tout s'arrête", commente l'astrophysicien Francis Rocard, qui se félicite du succès de cette aventure. "Grâce à Rosetta, on a appris comment fonctionnait la machine cométaire (...) On est, par exemple, allé au pied des jets des comètes. On s'est aperçu que cela provoquait de grands effondrements et des grandes dépressions circulaires de 100 mètres de diamètre", explique-t-il.



Grâce à Rosetta, on a trouvé de véritables briques élémentaires du vivant. "On a découvert de la glycine, un acide aminé qui rentre dans la fabrication des protéines, qui existent dans les cellules du vivant", note le responsable de cette mission au Cnes, qui parle d'un résultat "tout à fait fondamental".