Energy Observer, le bateau du futur à hydrogène, prend la mer

et Loïc Farge

publié le 28/03/2018 à 06:13

C'est un bateau qui a pourtant deux moteurs, mais qui ne dégagent aucune pollution car ils sont électriques. C'est un catamaran, avec des panneaux solaires et une immense voile de traction qui est déployée par grand vent. Quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, le bateau peut quand même avancer grâce à l'eau de mer.



Il y a une sorte de petite usine sur le bateau qui transforme l'eau en gaz (en hydrogène) et qui fait fonctionner une pile. Energy Observer va d'abord faire un tour de Méditerranée. Il partira l'an prochain vers le nord de l'Europe, pour un tour du monde qui va durer six ans.

Au-delà de l'exploit, l'objectif est de montrer que les énergies vertes fonctionnent, notamment l'hydrogène. C'est une énergie d'avenir. De gros industriels s'y intéressent, pour les navires, les trains et la voiture.

Il y a à Paris une cinquantaine de taxis qui roulent à l'hydrogène. La technologie a de gros avantages par rapport à la voiture électrique actuelle. Il n'y pas besoin de batterie, pas besoin de la recharger pendant des heures : il suffit de remplir un réservoir de gaz en trois minutes, et l’hydrogène se produit avec de l'eau.



C'est encore très cher. Mais des expéditions comme celle de Victorien Erussard ont justement pour objectif d’améliorer la technologie, de la faire connaître et d'inciter les industriels français à se lancer dans l'aventure.



Ils sont encore frileux. Alors que les Allemands et les Asiatiques sortent leur premiers modèles, les Français, eux, réfléchissent toujours.