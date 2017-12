Ellcie-Healthy les montures connectées à la française

publié le 10/12/2017 à 08:52

La monture Ellcie-Healthy n'a rien à voir avec les autres lunettes connectées, type Google glass, ces grosses lunettes plutôt moches, avec caméra intégrée. Là il s'agit d'abord d'une invention 100% française et on pourra porter ces montures très classiques sans ressembler à un extraterrestre.



Cette monture connectée est orientée santé, bien-être et prévention grâce à de multiples mini-capteurs habilement intégrés dans la monture. Elles permettent par exemple lorsque vous êtes au volant de repérer si vous êtes sur le pont de vous endormir et ainsi de vous le signaler.

Le capteur infra-rouge va mesurer la fréquence des clignements de vos yeux, l'accéléromètre et le gyroscope eux vont repérer les petits mouvements de tête, en gros si vous avez tendance à piquer du nez et aussi si vous baillez. Tout cela va permettre à la lunette de comprendre que vous êtes en train de vous endormir derrière votre volant.

A ce moment là, la monture va émettre un petit son et une led va s'allumer pour vous alerter. Si vous n'êtes pas seul en voiture, les lunettes peuvent également envoyer une notification sur le smartphone de votre passager. A terme, puisque ces lunettes sont connectées à votre téléphone, on peut imaginer qu'un service d'assistance soit alerté et vous envoie aussi une notification pour vous demander de vous arrêter.



Ces lunettes connectées pourront prévenir les chutes chez les personnes âgées en repérant au fil des jours, des changements dans la façon de marcher, de se lever. Les capteurs de mouvement des lunettes enregistrent tous les déplacements, les trajets et sont capables en les analysant de percevoir des modifications au fil du temps : par exemple, qu'une personne âgée qui se levait de son fauteuil sans problème commence à être moins stable ou se penche beaucoup en avant.



Ce sont des signes qui peuvent alerter et être transmis là aussi à un service d'assistance qui pourra contacter la personne et ses proches pour prendre des mesures et éviter une future chute.



Ellcie-Healthy veillera aussi à notre bien-être en suivant au quotidien notre activité physique, notre rythme cardiaque mais aussi en mesurant le taux d'humidité, la température et même l'indice UV.



La monture Ellcie-Healthy sera disponible en boutiques dans le réseau Optic 2000 au printemps au prix de 200/250 euros.