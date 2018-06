publié le 04/06/2018 à 18:55

Le coup d'envoi de la WWDC d'Apple est donné ce lundi 4 juin à San José, en Californie. La Worldwide Developers Conference, qui réunit jusqu'au 8 juin les développeurs de l'univers du groupe informatique américain autour d'une centaine de sessions et d'ateliers, débute par une keynote d'introduction organisée au McEnery Convention Center par Tim Cook et ses équipes.



Contrairement à l'an passé, où Apple avait profité de l'occasion pour dévoiler l'iMac Pro, l'iPad Pro de 10,5 pouces et le HomePod, l'accent devrait être mis sur les annonces logicielles cette année. La firme de Cupertino va évoquer en longueur le futur des systèmes d'exploitation de l'iPhone, de l'iPad et du Mac. L'essentiel de la conférence devrait être consacré aux versions finales d'iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12ttv os et watchOS 5.

Certaines rumeurs évoquent aussi la présentation de nouvelles générations de MacBook, d'un nouvel iPad Pro, voire d'une mise à jour de l'iPhone SE. Mais il est plus probable qu'Apple remette à plus tard ces annonces matérielles. La conférence est à suivre en direct sur RTL Futur dans notre live ci-dessous à partir de 19 heures (heure française).



18h55 - Un menu moins copieux cette année ? En juin dernier, Apple avait présenté l'iMac Pro, l'iPad Pro 10,5 pouces et dévoilé le HomePod, attendu en France le 18 juin.



18h50 - Il est possible de suivre la keynote en direct vidéo sur le site officiel d'Apple depuis le navigateur Safari ou directement via l'Apple TV. Apple permet aussi de regarder l'événement en téléchargeant l'application WWDC 2018 sur l'App Store.

18h45 - Bienvenue dans ce live. Vous retrouverez ici toutes les annonces de la conférence d'ouverture de la WWDC.